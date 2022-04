Attacco terroristico a Tel Aviv, sparatoria sulla folla: almeno 2 morti

Ennesimo attacco a Tel Aviv; si tratta del quarto in poco più di due settimane. Secondo quanto riporta la BBC, si parla di un attentatore; un uomo armato che, secondo i rapporti ufficiali citati dal canale, è stato freddato. Probabilmente non era solo: si parla di un secondo aggressore, ancora latitante. Al momento le stime degli alti funzionari riportano due vittime uccise nel cuore della città israeliana. I comunicati locali riferiscono che le sparatorie sono state esplose in tre aree differenti, tutte affollate. Tra queste si conta anche Dizengoff Street, una delle strade più trafficate della città.

Stando a quanto riferito dal portavoce di polizia locale Eli Levi, l’attentato, avvenuto nel tardo pomeriggio di questo giovedì (7 aprile) sarebbe ancora in corso. Pertanto, le forze dell’ordine hanno invitato i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni e di rifugiarsi fino a nuova comunicazione. Accorsa sul posto, la polizia locale sta setacciando gli epicentri delle sparatorie. Gli sviluppi dell’inchiesta sono seguiti con attenzione anche dal primo ministro premier Naftali Bennett. L’ultimo bollettino annunciato dalle forze di soccorso stima ameno 2 vittime e 8 feriti, di cui 4 in gravissime condizioni, riporta la fonte ufficiale dell’ospedale Ichilov.