Bianca Atzei, scollatura da infarto e dolci effusioni fuori a… mezzanotte: “Non vediamo l’ora”. – FOTO

Bianca Atzei manda in estasi migliaia di appassionati con un’anteprima da sogno per il suo nuovo singolo in uscita tra poche ore.

Mancano pochi sgoccioli all’uscita del nuovo singolo “Collisioni” per Bianca Atzei. La cantante, ex Sanremo ha prodotto un boom di likes in occasione di un’anteprima da sogno che ha toccato i cuori di tutti.

L’artista 35enne di origini milanesi, partner di Stefano Corti ha messo in scena un video, caricato in seguito su Instagram dove lei si rende protagonista in compagnia di Virginio Simonelli detto “Nero”, vincitore di ‘Amici 10’.

L’ex allievo di Maria, in passato ha sottoscritto un contratto lavorativo con la Sony Music, ottenendo la qualifica di cantautore. Oggi Virginio è pronto a fare il salto di qualità in compagnia di Bianca, nelle vesti di collaboratore ufficiale per il lancio del terzo brano dopo “Videogames” e “Straniero”.

Andiamo a vedere nei dettagli foto e videoclip intrise di una passione e complicità tra i due, degne di questi sentimenti

Bianca Atzei e il nuovo singolo lanciato in compagnia di Virginio: fuori tra poche ore

