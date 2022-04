Blanco non si ferma e senza filtri rivela: “Non me ne fo**e niente dei soldi”

Il giovane artista continua a raccogliere quanto seminato nell’ultimo anno, dall’uscita del suo album di debutto alla vittoria al Festival di Sanremo

Con il suo album di debutto “Blu Celeste” è riuscito a farsi strada sul mercato discografico, dominando per mesi le classifiche di vendita. Poi la grande opportunità di salire per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo insieme a Mahmood dove con “Brividi” ha stupito e conquistato un ulteriore fetta di pubblico. Per Blanco ora è tempo di raccogliere quanto seminato.

A soli 19 anni è riuscito in poche ore a vendere più di 300.000 biglietti ottenendo il tutto esaurito nel suo primo tour, partito da Padova il 5 aprile. Oltre a migliaia di fan, presenti anche numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo.

L’emozione di Blanco al termine della data di Milano: “Voi mi date tutto, grazie”

La seconda data del tour ha portato Blanco a riempire il Fabrique di Milano, dove ha regalato al pubblico una serata ricca di musica, adrenalina ed emozioni. L’artista ha portato sul palco i brani del suo album di debutto e le sue hit di maggior successo. Da “Mi fai impazzire” a “Notti in Bianco” fino a “Brividi“.

Tanti i personaggi noti che non hanno voluto perdersi l’occasione di assistere al concerto, da Sfera Ebbasta a Federico Rossi fino alla modella Vittoria Ceretti, che hanno condiviso sui propri profili social alcuni momenti. Al termine della serata Blanco ha commentato a caldo quanto vissuto insieme al suo pubblico nel corso delle prime date del tour.

“È un sogno, sono una batteria piena d’amore per la musica, per la gente“, racconta con emozione. Poi, senza filtri, sottolinea: “Non me ne fo**e un ca**o dei soldi, voi mi date già tutto. Grazie davvero“.

Questo è solo l’inizio per il giovane artista che il mese prossimo rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 insieme a Mahmood. I vincitori di Sanremo parteciperanno alla gara -che per questa edizione si terrà a Torino- con una versione modificata di “Brividi“.