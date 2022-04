Giallo in un appartamento, uomo trovato senza vita in un lago di sangue

Un pensionato di 86 anni è stato ucciso nella sua abitazione di Colleverde, frazione di Guidonia Montecelio (Roma): sull’omicidio indaga la polizia.

Terrificante scoperta nella mattinata di ieri a Colleverde, frazione di Guidonia Montecelio (Roma), dove un uomo di 86 anni è stato trovato morto in casa. A lanciare l’allarme è stata la badante, la quale, dopo le mancate risposte al campanello, ha avvisato il portiere che ha poi rinvenuto il corpo dell’86enne in una pozza di sangue.

L’uomo, secondo i primi riscontri da parte delle forze dell’ordine, sarebbe stato assassinato con sette coltellate al petto. Ad indagare la Polizia della Polizia della Squadra Mobile, giunti sul posto insieme alla Scientifica e ai colleghi di Tivoli.

Omicidio a Colleverde, frazione del comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Nella mattinata di ieri, mercoledì 6 aprile, uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di via Monte Rosa. Si tratta di Luigi Panzieri, 86enne ex agricoltore in pensione.

A fare il tragico ritrovamento il portiere del palazzo allarmato dalla badante dell’86enne che, scrive Il Messaggero, dopo aveva provato più volte a suonare il campanello dell’appartamento senza esito. Una volta entrato, il portiere ha rinvenuto il corpo senza vita di Panzieri riverso al suolo in un lago di sangue.

Sul posto sono, dunque, arrivati gli agenti della Polizia di Tivoli, quelli della Squadra Mobile ed i colleghi della Scientifica che hanno provveduto agli accertamenti ed avviato le indagini. Da quanto emerso, pare che il pensionato sia stato ucciso con sette coltellate sferrate all’altezza del torace.

Le forze dell’ordine, riferisce Il Messaggero, hanno ascoltato la badante della vittima e il portinaio, il quale avrebbe riferito di aver visto un uomo con un kway mimetico imboccare le scale. In tal senso, gli agenti hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sicurezza del palazzo. Gli inquirenti avrebbero anche rilevato uno strano ammanco di 600 euro dal conto corrente di Panzieri.

Ora si attendono gli ulteriori sviluppi delle indagini per capire cosa sia accaduto e risalire al movente e all’identità del killer. Non è esclusa l’ipotesi di un furto sfociato nel sangue.