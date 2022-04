Emma Marrone insieme all’ex di Amici: la foto pubblicata dalla salentina tramite le stories ha travolto il pubblico dei social

Sono passati dodici anni dal giorno in cui Emma ha trionfato all’interno del talent di Amici, eppure la maggior parte dei followers ricorda ancora perfettamente il momento in cui la giovanissima salentina alzava la coppa di fronte ai suoi compagni. Talentuosa, ambiziosa e piena di speranze, la Marrone ha fatto parecchia strada da allora.

Nella sua carriera si annoverano tre partecipazioni al Festival di Sanremo – di cui una vittoria -, una partecipazione all’Eurovision Song Contest, ed una miriade di premi vinti proprio attraverso la sua musica. Tutto, nella vita della salentina, è andato esattamente secondo le aspettative.

Eppure, come la Marrone tende spesso a sottolineare, non bisogna mai dimenticarsi delle proprie origini. Per tale motivo, la foto che l’artista ha da poco pubblicato tramite Instagram è davvero sbalorditiva: con lei c’è proprio l’ex di Amici.

Emma insieme all’ex di Amici: “pezzo di cuore”. La FOTO ha travolto il pubblico dei social

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Tina Cipollari sconvolge tutti: “Ho amato solo una volta nella vita e non era il padre dei miei figli”

La foto che Emma Marrone ha recentemente postato attraverso le Instagram stories la ritrae accanto ad uno dei suoi storici amici: il cantante Antonino Spadaccino. Molti di voi lo ricorderanno in virtù della sua partecipazione al talent di Maria De Filippi: durante l’edizione 2004, infatti, fu proprio Antonino a trionfare sugli altri concorrenti.

In realtà, il primo incontro tra la salentina e il collega avvenne molti anni dopo, durante l’edizione 2012 della trasmissione. In quell’annata, infatti, Maria De Filippi decise di proporre Amici Big, una gara inedita all’interno del talent che prevedeva lo scontro tra gli ex campioni del programma. Da quel momento, Emma ed Antonino sono diventati letteralmente inseparabili.

Fu proprio la Marrone, infatti, a scrivere uno dei singoli che rese celebre Antonino, “Resta ancora un po’“, pubblicato all’interno dell’album “Libera quest’anima” (2012). Nella foto condivisa dalla contante sui social, il legame tra i due appare più che evidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Claudia Napolitano festeggia così l’importante traguardo raggiunto: FOTO da mille sospiri

Lo scatto, risalente al 2018, ritrae una sorridente Emma al fianco del collega. “Ciao cuoricini“, ha aggiunto l’artista attraverso la didascalia, travolgendo i followers con un’immagine che, in realtà, parla da sola.