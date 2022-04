“Eurovision song contest 2022”. Conto alla rovescia iniziato per l’annuale gara musicale che quest’anno si svolgerà in Italia. Tutte le informazioni per accedere allo spettacolo

I giorni corrono veloci e ci avviciniamo rapidamente al momento in cui avrà luogo l’attesissimo “Eurovision song contest 2022”. Com’è il noto, il gruppo romano dei Maneskin ha fatto un enorme dono all’Italia; vincendo la scorsa edizione con il brano “Zitti e buoni” ha conferito, infatti, al nostro paese l’onore di organizzare la gara di quest’anno.

Un evento simile non accadeva da trent’anni; l’ultimo italiano a trionfare nella competizione internazionale fu Toto Cutugno nel 1992 con la canzone “Insieme”. A rappresentare l’Italia toccherà a Mahmood e Blanco con “Brividi”. Lo show si terrà al Pala Olimpico di Torino e a condurlo ci saranno tre numeri uno, delle autentiche super star: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Da domani, 7 aprile alle ore 10:00 saranno in vendita i biglietti per partecipare dal vivo dal 9 al 14 maggio.

Eurovision Song Contest 2022: 9 show e 3 categorie. Tutte le informazioni per accedere

Come specificato sul sito www.ticketone.it, il pubblico avrà la possibilità di assistere a 9 spettacoli musicali divisi in tre categorie con un prezziario differente.

I Live Show sono gli spettacoli che vedremo in diretta televisiva previsti nei giorni 10-12-14 maggio e divisi in prima semifinale, seconda semifinale e finale.

I Jury Show, invece, sono delle prove generali complete che si svolgeranno il giorno prima dei live show. Avranno luogo nei giorni 9-11-13 maggio; in questa circostanza le giurie faranno una prima votazione.

I Family Show, infine, si svolgeranno nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato (10-12-14 maggio). Sono le prove finali a cui possono accedere famiglie con bambini.

Ogni persona potrà acquistare massimo 4 biglietti per show e ognuno di essi è nominativo. É consentito cambiare intestatario una sola volta dopo l’acquisto. Sarà possibile entrare al Pala Olimpico di Torino 2 ore prima degli spettacoli; i cancelli si chiudono 30 minuti prima dell’inizio della gara. Ovviamente tutto si svolgerà secondo il massimo rispetto delle normative anti-covid vigenti alla data dell’evento.

Lo show è gratuito per le persone affette da disabilità motoria e per un accompagnatore maggiorenne. Richiesto invio delle generalità all’indirizzo biglietteriaesc2022@rai.it specificando lo spettacolo al quale si desidera partecipare e allegando il certificato di invalidità.

Di seguito i prezzi dei relativi show:

Prima Semifinale

Jury Show – Lunedì 9 maggio, ore 21:00

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Family Show – Martedì 10 maggio, ore 15:00

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Live Show – Martedì 10 maggio, ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello Categoria 1: 250 €

Primo anello Categoria 2: 200 €

Secondo anello Categoria 1: 150 €

Secondo anello Categoria 2: 100 €

Primo anello Visibilità limitata: 80 €

Audio Seat: 50 €

Seconda Semifinale

Jury Show – Mercoledì 11 maggio, ore 21:00

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Family Show – Giovedì 12 maggio, ore 15:00

Primo anello Categoria 1: 100 €

Primo anello Categoria 2: 70 €

Secondo anello Categoria 1: 50 €

Secondo anello Categoria 2: 30 €

Primo anello Visibilità limitata: 20 €

Audio Seat: 10 €

Live Show – Giovedì 12 maggio, ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello Categoria 1: 250 €

Primo anello Categoria 2: 200 €

Secondo anello Categoria 1: 150 €

Secondo anello Categoria 2: 100 €

Primo anello Visibilità limitata: 80 €

Audio Seat: 50 €

Finale

Jury Show – Venerdì 13 maggio, ore 21:00

Primo anello Categoria 1: 150 €

Primo anello Categoria 2: 100 €

Secondo anello Categoria 1: 70 €

Secondo anello Categoria 2: 50 €

Primo anello Visibilità limitata: 40 €

Audio Seat: 30 €

Family Show – Sabato 14 maggio, ore 13:30

Primo anello Categoria 1: 150 €

Primo anello Categoria 2: 100 €

Secondo anello Categoria 1: 70 €

Secondo anello Categoria 2: 50 €

Primo anello Visibilità limitata: 40 €

Audio Seat: 30 €

Live Show – Sabato 14 maggio, ore 21:00 (Rai 1)

Primo anello Categoria 1: 350 €

Primo anello Categoria 2: 300 €

Secondo anello Categoria 1: 250 €

Secondo anello Categoria 2: 200 €

Primo anello Visibilità limitata: 150 €

Audio Seat: 100 €