Per Michela Quattrociocche sono stati giorni speciali e sui social non ha perso occasione di condividere la sua gioia con i fan

Michela Quattrociocche sembra aver ritrovato la serenità accanto al suo compagno Giovanni. I due sono molto innamorati e trascorrono molto tempo insieme, tra sorrisi e momenti strepitosi.

I due si sono conosciuti qualche anno fa e da lì non si sono più lasciati. Più volte l’attrice ha affermato di essere innamorata come non lo è mai stata e in alcune foto sui social ha scritto: “Ci siamo scelti perché volevamo un amore esattamente così”.

Michela Quattrociocche, il giorno più bello della sua vita – FOTO

Sorridente, solare e innamorata persa. Così Michela Quattrociocche si mostra ai fan che la seguono sui social dove vanta di mezzo milione di follower. In occasione del compleanno del fidanzato ha pubblicato una foto meravigliosa.

“Buon compleanno amore mio ti auguro ciò che desideri di più e che ti renda felice come in questa foto”. Ha scritto sotto al post.

Un primo piano, i due si guardano con naturalezza e dai loro sguardi emerge tutta la bellezza dell’amore che con il passare del tempo si fa sempre più solido e duraturo.

Non mancano poi i commenti da parte dei fan come: “Buon compleanno al tuo compagno, baci alle tue principesse” e poi ancora “Siete bellissimi”, qualcun altro ha aggiunto: “La felicità siete voi”.

Tanti si chiedono se i due si sposeranno, ma per il momento non ci sono dettagli al riguardo. La coppia si gode gli attimi di felicità e la quotidianità con leggerezza, spensieratezza e l’amore che da tempo mancava.

Michela Quattrociocche ha anche le due bambine avute dal matrimonio con Alberto Aquilani. Trascorrono molto tempo insieme. Aurora e Diamante la supportano e sostengono, come lei fa con loro. Dopo un lungo periodo al buio nella vita dell’attrice è tornata la luce.