“Festival di Sanremo” 2008: i vincitori sono un duo ben rodato, protagonisti dello spettacolo più bello di tutti i tempi – FOTO

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2008

Ancora una volta sul palco del Teatro Ariston è intervenuto il re indiscusso del Festival di Sanremo. A prendere le redini della 58esima edizione fu, infatti, Pippo Baudo che ne curò anche la direzione artistica. A fargli compagnia nell’ennesima avventura sanremese furono scelte le attrici Bianca Guaccero e Andrea Osvárt, insieme a Piero Chiambretti (già intervenuto in due annate precedenti sotto la guida di Mike Bongiorno e Raffaella Carrà).

Vinsero la competizione canora gli interpreti Giò Di Tonno e Lola Ponce con il brano “Colpo di fulmine” scritto per loro dalla famosissima cantautrice Gianna Nannini. La canzone, inoltre, si piazzò in prima posizione nella Italian Singles Chart, registrando il risultato migliore tra le opere in gara durante quell’edizione.

“Festival di Sanremo” 2008: dove abbiamo già visto insieme i vincitori della 58esima edizione?

Il duo formato da Giò Di Tonno e Lola Ponce non è di certo inedito. La loro collaborazione, infatti, fu assolutamente ben rodata.

I due performer sono membri del cast originale della versione italiana dello spettacolo musicale di fama mondiale “Notre-Dame de Paris”, i cui autori sono Luc Plamondon e Riccardo Cocciante, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo.

Giò Di Tonno interpretava il celebre gobbo di nome Quasimodo, Lola Ponce, invece, prestava il volto e la voce alla sensuale zingara Esmeralda. Dopo centinaia di repliche sul palco, la loro intesa è esplosa anche durante il Festival di Sanremo 2008, regalandogli la vittoria.

I due cantanti hanno ripreso i ruoli che li hanno resi celebri e sono attualmente impegnati in un tour di “Notre-Dame de Paris” che li porterà in giro per l’Italia per tutto il 2022.

Seconda posizione per Anna Tatangelo con il brano “Il mio amico”, scritto da Gigi D’Alessio. Terzo classificato Fabrizio Moro con “Eppure mi hai cambiato la vita”. La sezione Giovani vide il trionfo dei Sonohra con il brano “L’amore”.