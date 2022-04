Giulia Stabile distrutta a causa di un uomo, le ha spezzato il cuore. No, non è Sangiovanni

Giulia Stabile. L’ex campionessa di “Amici” e pupilla di Maria De Filippi è apparsa giù di tono nelle sue ultime apparizioni televisive. Il motivo risiede nei suoi sentimenti nei confronti di un uomo

Nata a Roma il 10 Giugno 2002, Giulia Stabile è una giovanissima ballerina diventata super famosa grazie alla sua partecipazione al talent show di “Amici” di Maria De Filippi. L’anno scorso ha sbaragliato la concorrenza arrivando in prima posizione; adesso la sua carriera è fortemente in ascesa.

Ha, infatti, affiancato come conduttrice la show girl argentina Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni durante la scorsa stagione del programma Mediaset “Tu Sì que Vales”. É tornata ad “Amici” nell’attuale edizione, stavolta nei panni di ballerina professionista e di guida per i giovani talenti che hanno intrapreso il suo stesso percorso dentro la scuola più celebre della televisione italiana.

Giulia Stabile affranta: la tristezza trapela dal suo sguardo. Cosa è successo

Durante la sua partecipazione ad “Amici” Giulia Stabile si è avvicinata sentimentalmente al compagno d’avventura Sangiovanni. Il cantante è arrivato al secondo posto sul podio finale. La loro relazione è proseguita anche a telecamere spente e va avanti ancora oggi a gonfie vele.

Tuttavia, un particolare non è sfuggito ai fan che seguono con attenzione il percorso della bravissima ballerina: “Raga, non so voi, ma ho appena notato Giulia distrutta e sappiamo benissimo il perché” – ha scritto qualcuno su Twitter dopo la messa in onda del daytime di martedì 5 aprile.

Se state pensando a una crisi con il fidanzato Sangiovanni siete totalmente fuori strada. É un altro uomo che ha provocato lo sconforto in Giulia Stabile.

Si tratta di Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Mediaset, purtroppo deceduto il 2 aprile scorso a causa di un infarto insorto dopo una partita di calcetto.

Giulia gli era davvero affezionata, Sonaglia rappresentava un punto di riferimento imprescindibile di tutti i programmi di Maria De Filippi. Sono molti i messaggi di cordoglio giunti dopo questo tragico evento.

La stessa presentatrice ha scritto per ricordarlo: “Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre…”