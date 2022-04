“Gratta e Vinci”, il fortunato rifiuta la vittoria: il motivo è epico

“Gratta e Vinci”: un giovane non ritira la sua vincita. Ti raccontiamo la sua storia che fa davvero sciogliere il cuore

Sono giorni in cui i “Gratta e Vinci” stanno facendo molto parlare in Italia. Diverse, infatti, le storie di fortunati che hanno tentato la sorte e ne sono stati baciati come diverse sono state le cittadine fortunate del Bel Paese. Tra tutte sembra esserci una terra più fortunata delle altre, l’Umbria che ha visto due belle vincite a distanza di pochi giorni.

Non mancano poi anche le truffe. Solo negli scorsi giorni quella che ha lasciato una donna senza soldi e col cuore infranto. Quello che credeva essere l’uomo della sua vita non ha fatto altro che circuirla e quando lei è arrivata con il biglietto vincente, l’uomo è scappato con il bottino lasciandola senza parole.

Per fortuna non tutte le storie sono così tristi. Ce ne sono, infatti, alcune non solo a lieto fine ma che fanno sorridere il cuore. Dall’Emilia Romagna una storia davvero degna di nota.

“Gratta e Vinci”: non incassa la vincita ma..

Non sembra vero ma a volte il cuore e la solidarietà arrivano prima dell’egoismo e dell’avarizia. È così che potremmo descrivere quello che è successo in una tabaccheria in provincia di Reggio Emilia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Omicidio Sara Alfieri: l’assassino e i Gratta e Vinci prima della fuga

Siamo a Correggio, la città di Luciano Ligabue, ed un giovane della zona dopo aver pagato la bolletta ha deciso di provare la fortuna utilizzando il resto ricevuto per acquistare un “Gratta e Vinci”.

Quello della serie Il Miliardario gli ha portato fortuna. La polverina grigia ha mostrato subito l’esito positivo: vittoria. Il giovane avrebbe potuto incassare mille euro, non una cifra di quelle stratosferiche che spesso regalano i tagliandi vincenti ma una somma che di questi tempi di ristrettezze economiche avrebbe fatto comodo.

Di certo non gli avrebbero cambiato la vita e così il giovane ha deciso di devolvere l’intera vincita ai bambini ucraini scappati dalla guerra e ospitati in Italia, precisamente nella sua zona.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Gratta e Vinci “qui si vince facile”: presa d’assalto la tabaccheria d’oro. Il motivo Clamoroso

Con i soldi del “Gratta e Vinci” il giovane ha provveduto ad acquistare tutto ciò che non arriva ai piccoli con le dotazioni statali: materiale scolastico e altri oggetti legati alle necessità dei bambini.