Chi è il naufrago più quotato nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”? Nella lista spiccano alcune personalità con retribuzione molto fuori dalle aspettative.

La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” è iniziata con con grande enfasi dei suoi partecipanti, quanto del suo vasto pubblico. Ilary Blasi ha ufficialmente ripreso le redini della trasmissione e ha finalmente abbandonato con eleganza la scia del gossip. Ma un ultimo quesito è rimasto finora in sospeso. Quando guadagnano i naufraghi in diretta dalle Honduras? Scopriamolo insieme.

Sin dalla prima edizione nel 2003, guidata all’epoca da Simona Ventura, l’argomento cachet non ha mai mancato di suscitare una grande curiosità negli appassionati del reality, e portando talvolta i suoi stessi concorrenti a dubitare sui requisiti necessari per ricevere le somme più alte.

“Isola dei Famosi” chi guadagna di più alle Honduras? Le cifre esagerate ai naufraghi 2022

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raoul Bova, quel retroscena mai rivelato sul primo incontro con Terence Hill: impensabile

Il merito alla carriera più longeva è sicuramente una delle prime necessità per ottenere, in questo caso, ingenti risultati economici. Sulla base di quest’informazione vediamo di compilare adesso una lista esaustiva sui suoi vari personaggi.

Ad aggiudicarsi il titolo di vere star del piccolo schermo sarebbero, in quest’annualità, ben tre personaggi approdati nel selvaggio reality show. In vetta, con circa 10mila euro ad personam su base settimanale, vi è il pilota motociclistico Marco Melandri. Seguito, con eguale cachet, dalla diva ungherese Llona Staller e dalla showgirl veronese, Lory Del Santo.

Per quel che riguarda gli altri protagonisti del gioco pare che la cifra individuale possa variare a seconda delle situazioni. Si partirebbe da una soglia minima di pressoché 5mila euro. Questo per concorrenti definibili come: “meno noti”. O semplicemente dal recente esordio nel mondo dello spettacolo. Tra questi potrebbero esserci, con l’ausilio di una facile intuizione, dunque: Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi.

Infine, una sorte diversa sarebbe invece destinata alla sorella di Edoardo, Guendalina, anch’essa approdata sull’Isola assieme a lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente si sposano, arriva la data definitiva del grande giorno

Nel mezzo, oltre a lei, anche l’ex vincitrice del “Grande Fratello”, Floriana Secondi. A rasentare per un soffio la sorte del trio di eletti, per concludere in bellezza, anche l’attore Antonio Zequila ed I Cugini di Campagna.