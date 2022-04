Svelata in anticipo, grazie ad un inatteso retroscena, l’identità del concorrente che dovrà abbandonare “L’Isola dei Famosi” questa sera.

Dopo l’agguerrita presa di posizione della naufraga e showgirl Guendalina Tavassi, in queste ultime ore, un nuovo ed inaspettato retroscena ha dato la possibilità ai suoi telespettatori di scoprire chi potrebbe essere eliminato nel corso della nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“.

Il secondo appuntamento settimanale con Ilary Blasi e con il suo reality dalle Honduras andrà in onda questa sera. Sul quinto canale Mediaset, alle ore 21.45. In nomination, pronta a seguire Roberta Morise ed il giovane rapper Blind, già in diretta dalla meno privilegiata Playa Sgamada, vi sarebbe un’altra coppia. Al momento riconoscibile in Roger Balduino e Ilona Staller. Oppure in Lory Del Santo e Marco Cuculo.

“Isola dei Famosi”, clamorosa indiscrezione: già si sa chi verrà eliminato stasera?

A partire inizialmente dai sondaggi presi in analisi sulle definitive sorti del televoto che culminerà stasera, l’intenzione odierna della conduttrice romana sarebbe inoltre quella di indire un televoto lampo, che prevedrà una seconda eliminazione a sorpresa.

Dunque, se i dati hanno finora indicato come schiacciante preferenza del pubblico, con oltre il 66.34%, quella di far restare in gara il videomaker e modello napoletano, Marco Cuculo, e la sua compagna nel gioco, la nota showgirl veronese Lory Del Santo, a seguire si aggiunge ora un’ulteriore possibilità di ridurre il cast.

Grazie ad una rivelazione degli ultimi minuti, infatti, alla sempre più certa eliminazione di Roger Balduino e della sua nuova fiamma, Ilona Staller, vi si legherà a poco tempo di distanza anche un secondo colpo di scena.

La conduttrice avrebbe però optato, in questo caso, per un’eliminazione singola. E che non avrebbe dunque ha nulla a che vedere con le coppie stanziate al sicuro ed in compagnia nell’isola principale.

Ma vi sarà la possibilità di far scegliere, in diretta ai telespettatori, chi far restare all’interno delle logiche del reality tra la stessa soubrette Roberta Morise e Blind.