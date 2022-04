Letizia di Spagna ha catalizzato il mondo intero a seguito di alcune dolcezze scambiate con un reale, tra i più conosciuti. Il Re Felipe è messo all’angolo.

Il fascino irresistibile di Letizia di Spagna ha fatto breccia nel cuore di un reale. Con il suo portamento regale e i suoi lineamenti angelici, la moglie di Felipe, 49 anni, è finita al centro dell’attenzione per l’ennesima volta. Proprio la sua bellezza e il suo stile senza tempo l’hanno resa molto conosciuta, distinguendosi come Royal tra le più eleganti.

I suoi look sono fonte d’ispirazione a livello globale: da abbinamenti raffinati, a capi fashion, è riuscita persino a rilanciare la moda dei capelli grigi.

Impeccabile in ogni occasione, di recente è finita nel mirino per il suo outfit principesco sfoggiato nell’ambito della commemorazione del Principe Filippo a cui ha preso parte lo scorso 29 marzo al fianco del marito, volando in Inghilterra dove si è tenuta la cerimonia presso il Castello di Westminster.

Ritornata ai suoi impegni in Spagna, in questi giorni è ripartita alla volta del Regno Unito per prendere parte a un altro evento. Proprio in questa occasione un membro della Royal Family ha fatto il cascamorto con lei: tra i due si è creata un’atmosfera magica. La reale è stata pizzicata insieme al reale in un momento di dolcezza.

Letizia di Spagna conquista quel reale inglese: dolci effusioni

Con una vita continuamente sotto i riflettori, all’occhio dei media non poteva non sfuggire il momento romantico creatosi tra Letizia di Spagna e il Principe Carlo.

La moglie di Felipe è tornata in Gran Bretagna, questa volta da sola, per presidiare all’evento volto a inaugurare la galleria di arte spagnola a Auckland.

Ad accoglierla in modo molto affettuoso il figlio della Regina Elisabetta: davanti alla sua bellezza non ha resistito rimanendo folgorato. Il suo caloroso benvenuto ha stupito tutti, vedendolo intento in un lungo baciamano e mostratosi molto galante. I due reali si sono poi scambiati reciprocamente un bacio sulle guance.

Accomunati dalla passione per l’arte, durante la giornata hanno visitato un suggestivo castello, situato a Durham, vivendo una gita fuori indimenticabile durante tutta la quale si sono mostrati molto affiatati.