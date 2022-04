Lidl, apre nuovo supermercato: la città è in fermento. Ecco dove..

Un nuovo punto vendita è pronto ad essere inaugurato, attesissima l’apertura che offrirà molti nuovi posti di lavoro.

Lidl è pronto ad aprire un nuovo punto vendita che porterà a diverse assunzioni nella città. Ad inaugurarlo il sindaco Antonio Decaro.

Si tratta di un progetto di riqualificazione urbana, ponendo attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica.

La struttura, infatti, è sorta su un’area bonificata che precedentemente era stata occupata da un centro di raccolta per rifiuti urbani.

Il punto vendita è tutto volto al risparmio energetico tanto che ha un sistema di luci a led che permette un contenimento dell’energia superiore al 50 per cento rispetto alla classica illuminazione. Inoltre è completamente circondato da vetrate che consentono una maggiore luminosità.

Il supermercato rientra nella classe energetica A4.

Oltretutto, lo store è dotato di impianti fotovoltaici da più di 100 KW, l’energia utilizzata è ricavata da fonti rinnovabili ed è disposto di un sistema di recupero delle acque piovane.

Nel parcheggio del punto vendita ci sono anche delle colonnine per ricaricare gratuitamente le macchine elettriche.

Dove apre il nuovo punto vendita Lidl?

Il nuovo supermercato apre a Bari, più precisamente in via Napoli, angolo con via di Maratona. E’ il secondo Lidl della città e grazie ad esso sono stati offerti 26 nuovi posti di lavoro che si aggiungeranno agli oltre mille della regione.

Lidl ha una squadra di 20mila dipendenti e 700 punti vendita in tutta Italia, con questo supermercato di via Napoli, conta in totale 11 punti vendita nella provincia di Bari e 33 in Puglia.

Una nota aziendale spiega che gli orari di apertura del punto vendita si svilupperanno dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 22 e la domenica dalle 9 alle 21: sono stati studiati per assicurare la massima flessibilità di servizio.

Nella stessa zona è prevista anche la costruzione di una galleria commerciale.