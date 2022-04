Problemi di salute per l’ex corteggiatrice: “devo fare altre visite..”. Cresce la preoccupazione dei fan

Problemi di salute per l’ex corteggiatrice Federica Benincà: scomparsa per un po’ dai social, la modella ha confidato ai fan il proprio stato d’animo

Tutti ricordano la bellissima Federica Benincà per via del suo percorso televisivo a Uomini e Donne. La nativa di Torino, durante l’edizione 2017 del dating show, fu la scelta del tronista Marco Cartasegna. Una relazione che durò poche settimane e che, parallelamente, non mancò di lasciare parecchi strascichi nel cuore della modella.

Solamente alcuni mesi dopo, infatti, Federica avrebbe scoperto della relazione tra Soleil Stasi – amica conosciuta proprio grazie alla trasmissione – e il suo ex. Ciò nonostante, queste vicende sembrano ormai appartenere ad un passato a dir poco lontano per l’ex corteggiatrice.

Quest’ultima, felicemente fidanzata e da poco laureatasi, è sempre apparsa come il ritratto della felicità. Negli ultimi tempi, tuttavia, qualcosa parrebbe aver turbato profondamente la serenità della Benincà. La confessione che la modella ha recentemente fatto ai fan è a dir poco sconvolgente…

Problemi di salute per Federica Benincà: “devo fare altre visite..”. Cresce la preoccupazione dei fan

Da un po’ di tempo, la splendida Federica Benincà si mostrava sempre più assente ai suoi fan di Instagram. Resa celebre dalla trasmissione Uomini e Donne – a cui partecipò nel 2017 venendo scelta da Marco Cartasegna -, negli anni la modella ha raccolto un consistente seguito social.

Il suo carattere determinato e, al contempo, la sua travolgente simpatia l’hanno immediatamente resa un vero e proprio modello da imitare agli occhi dei followers. Eppure, specie negli ultimi tempi, molti di loro hanno notato un repentino cambiamento nella Benincà, sempre più restia a mostrarsi attraverso il profilo di Instagram.

Il pubblico, ovviamente, non ha mancato di interrogarla in merito alle ragioni di questa scelta. Federica, dopo settimane di silenzio, ha deciso di intervenire pubblicamente e di chiarire tutto attraverso una Instagram story. “Non sono stata molto bene. Devo fare un’altra visita e se questa va bene vi racconto tutto“: questa la scioccante spiegazione fornita dall’ex corteggiatrice.

I fan, che aspettano con ansia gli aggiornamenti di Federica, non smettono di farle arrivare tutto il supporto possibile. La modella, grata per l’immenso amore dimostratole dal suo pubblico, non mancherà di informarli con puntualità.