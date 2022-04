Uomini e Donne, Maria mette alla porta il cavaliere: “dovresti lasciare lo studio”

Uomini e Donne, Maria De Filippi mette alle strette il cavaliere Alessandro Vicinanza: il tono della conduttrice non è passato inosservato

Con il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, le dinamiche che riguardano la bellissima dama Ida Platano non faranno altro che complicarsi ulteriormente. La bresciana, in realtà, aveva già il suo bel da fare con Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano arrivato in studio proprio per corteggiarla.

Tra i due, la frequentazione si è interrotta ufficialmente due settimane fa, a causa di incompatibilità caratteriali. Alessandro, in più di un’occasione, ha infatti ribadito che la Platano proverebbe per lui un sentimento non corrisposto.

Come se non bastasse, appena conclusa la scelta di Matteo Ranieri, Vicinanza non ha mancato di dichiararsi alla bella Federica Aversano, corteggiatrice che è stata la non scelta del tronista.

Nonostante quest’ultima lo abbia rifiutato, Vicinanza sembra proprio non riuscire a smettere di pensare a lei. Un atteggiamento, quello del cavaliere, che ha finito per infastidire persino la padrona di casa. Proprio durante la puntata di oggi, Maria De Filippi non ha mancato di lanciare un avvertimento ad Alessandro.

Uomini e Donne, Maria De Filippi avverte Alessandro Vicinanza: “dovresti lasciare lo studio”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bridgerton 2, i fan protestano per quel dettaglio bollente: nessuno lo ha digerito

Nei minuti finali della puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha interpellato il tanto chiacchierato cavaliere Alessandro Vicinanza. Il pubblico, a fronte di quanto accaduto nell’appuntamento di ieri, si aspettava che la conduttrice chiedesse al salernitano un parere circa l’incontro emozionante tra Ida e Riccardo.

Con grande sorpresa da parte di tutti, le cose sono andate in maniera completamente diversa. “Ho saputo che ancora insisti con Federica…“, ha esordito Maria, attendendo la reazione del cavaliere. Quest’ultimo, a metà tra l’imbarazzato e il confuso, non ha potuto negare l’evidenza.

“Sì, sto insistendo perché mi piace molto“, ha ammesso il cavaliere, confermando l’interesse nei confronti della bellissima ex corteggiatrice. “Federica non torna in studio, lo sai...” – lo ha avvertito la De Filippi, che gli ha poi suggerito quella che, a suo parere, potrebbe essere la strada migliore da percorrere – “Perché non lasci la trasmissione e vai da lei?“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Isola dei Famosi”, clamorosa indiscrezione: già si sa chi verrà eliminato stasera?

Una possibilità che, come si è appreso nei minuti seguenti, il Vicinanza aveva già preso in considerazione. La tentazione di abbandonare Uomini e Donne e correre da Federica, per l’ex di Ida Platano, si starebbe facendo sempre più forte. “Ammetto che ci sto pensando, sono combattuto“: questa la confessione a mezza bocca del cavaliere, che ha suscitato parecchie reazioni.

Di fronte all’incertezza di Alessandro, Gianni Sperti, che di certo non simpatizza per lui, non ha mancato di punzecchiarlo sull’argomento. “Di certo è più comodo stare davanti alle telecamere e farsi vedere“, lo ha redarguito l’ex ballerino, che come sempre è intervenuto a difesa di Ida Platano.

Il cavaliere, tuttavia, non si è lasciato intimidire dalle accuse al veleno di Gianni e gli ha risposto a tono. “Ho detto che ci sto pensando, farò le mie valutazioni“, ha chiosato Vicinanza, che per la Aversano sembrerebbe provare un’attrazione a dir poco irrefrenabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anna Safroncik, l’abito firmato è da favola romantica: eleganza sublime – FOTO

Nelle prossime puntate, con ogni probabilità, tutti gli altarini verranno a galla. Alessandro deciderà di abbandonare la trasmissione per rincorrere Federica, oppure subirà il fascino di un’altra dama del parterre? Le prospettive sono entrambe plausibili e allettanti agli occhi del pubblico.