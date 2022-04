La storia di questa ragazza è davvero eclatante, un cambiamento che oggi le ha dato maggiore sicurezza in se stessa e tanta felicità. Vediamo com’è ora.

“Vite al limite (My 600-lb Life)” è un reality show statunitense, trasmesso per la prima volta nel febbraio 2012 su TLC ma diventato celebre anche in Italia qualche mese dopo. Il programma ha come protagonisti persone normali affette da obesità grave che rischiano la vita proprio per via del peso accumulato negli anni.

Ad aiutarle il dott. Nowzaradan, chirurgo di fame mondiale nell’ospedale di Huston dove si svolge la serie. In ogni puntata il focus è su una storia spesso tragica che porta però ad un make over colossale di oltre un anno di riprese. Dalla sfida inziale, ai colloqui individuali, la dieta, il bypass gastrico fino al percorso di rinascita che porta al volersi bene per come si è.

Oggi vogliamo parlare della straordinaria trasformazione di Sarah, 30enne dell’Ohio e madre di due bellissimi bambini. Nella sua lotta alla vita tantissimi i kg persi, vediamo com’è oggi. Una vera bellezza!

Sarah Neeley oggi, volete vedere che schianto di ragazza è diventata?

La ragazza classe 1992 fin dalla tenera età si è buttata sul cibo per soffocare problemi di natura affettiva. I genitori hanno infatti divorziato quando lei era piccolissima, inoltre la tossicodipendenza del padre e la sua assenza continua hanno fatto insorgere in lei vuoti che solo il cibo spazzatura ha saputo colmare.

È arrivata nella clinica del dott. Nowzaradan pesando 292 kg, Sarah rischiava seriamente la vita nonostante avesse solo 20 anni al momento delle riprese.

Un duro lavoro su se stessa, senza scordare le ricadute che ha avuto nel corso della sfida personale legate anche alla perdita del bambino che portava in grembo. Tanta la forza di volontà che però l’ha portata a passare a 179 kg di peso, 146 kg dopo due mesi fino a toccare il numero 89 nella bilancia. Ben 202 kg in meno.

Oggi la ragazza è mamma di due bambini e felicemente sposata accanto all’uomo della sua vita. Su Instagram è molto attiva e non mancano le foto della trasformazione che la mostrano come una giovane 28enne alla moda con capelli mossi alle spalle, sempre molto truccata e abiti stretti per evidenziare il suo fisico longilineo e asciutto. Una vera bellezza.