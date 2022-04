Vladimir Luxuria, una delle sue sorelle rivela un dettaglio sul suo passato

Sapevate che Vladimir Luxuria ha una sorella? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul loro rapporto

Attualmente impegnata come opinionista dell’“Isola dei famosi”, Vladimir Luxuria è da tutti conosciuta per essere una politica, scrittrice e attivista italiana.

Gli autori e Ilary Blasi l’hanno scelta per far parte del reality, visto che lei stessa anni fa vi ha partecipato, facendosi valere e facendo emergere alcuni lati del suo carattere mai esplorati fino ad allora. Spesso Vladimir ha parlato del suo passato e della sua famiglia con la quale ha vissuto dei momenti difficili.

Vladimir Luxuria, chi è la sorella? Tutti i dettagli

Vladimir Luxuria ha parlato più volte della sua famiglia con la quale in passato ha dovuto affrontare dei momenti difficili. Infatti, i loro genitori non hanno accettato immediatamente il suo cambiamento.

La sorella, invece, le è stata sempre accanto e non l’ha mai lasciata sola. Stiamo parlando di Laura Guadagno. Le due hanno un rapporto bellissimo, insieme anche altre due Barbara e Cristina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“La perfezione esiste”, Diletta Leotta e i giochi di prestigio: dentro la giacca trema tutto. Uno spettacolo – FOTO

Proprio Laura, in un’intervista per il Corriere della Sera ha spiegato: “Pure quando mi ha rubato il fidanzato l’ho dovuto perdonare. Quante gonne gli ho dovuto mettere in un sacchetto assieme ai trucchi perché li potesse indossare fuori di casa”.

Le sorelle hanno sempre assecondato Vladimir Luxuria, anche quando i genitori erano restii a supportarla durante la sua trasformazione. Adesso, dopo tanti anni, però, si sente amata e capita anche dalla madre e il padre.

Oggi l’opinionista dell’“Isola dei famosi” è molto amata dal pubblico italiano e non perde occasione di dire la sua su vari argomenti. Molto attiva in vari programmi, ha affrontato tematiche importanti durante la sua carriera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Complimenti” Francesca Ferragni, finalmente il grande giorno: che meraviglia – FOTO

Non si è mai tirata indietro, anzi, più volte ha parlato del suo passato e di cosa ha dovuto subire quando era poco più che adolescente. Si è messa in primo piano affinché potesse essere un esempio per tutte quelle persone che hanno dovuto affrontare le stesse sue problematiche.