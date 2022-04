WhatsApp è la messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Grazie all’icona verde è possibile inviare messaggi, foto, video e note audio in frazioni di secondi. A volte scrivere risulta complicato, specie se si è impegnati a far qualcosa di importante, oggi vogliamo farti scoprire un trucchetto velocissimo che ti renderà la vita molto facile.

Sei impegnato ma ti arriva un messaggio al quale devi necessariamente rispondere, non puoi lasciare poiché hai le mani in pasta e ti disperi. Beh non farlo, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo.

Infatti c’è un segreto (oggi te lo sveleremo) che ti farà scrivere i messaggi WhatsApp velocemente così da continuare a fare quello che stavi facendo comodamente prima di ricevere la notifica.

Come risparmiare tempo e rispondere nell’immediato su WhatsApp

Non c’è trucco e non c’è inganno, ma solo un semplice passaggio che puoi fare per ottimizzare i tempi ed utilizzare WhatsApp nel migliore dei modi. Grazie a questo metodo potrai rispondere velocemente a chi ti scrive.

Per essere più efficiente con la messaggistica istantanea puoi in primis tenere premuto il tasto “spazio” della tastiera del tuo cellulare e spostare il cursore avanti e dietro, ovvero a destra e sinistra, per correggere eventuali parole scritte male, laddove tu non abbia il suggeritore di parole.

Il secondo modo per scrivere in modo veloce e rispondere ad un messaggio in brevissimo tempo fa riferimento alle fresi che devi eliminare. Spesso capita di scrivere dei veri e propri poemi, messaggi infiniti dove esterniamo i nostri sentimenti in modo positivo o negativo.

Soprattutto quando scriviamo cose brutte di getto è possibile che dopo esserci sfogati decidiamo di eliminare qualche frase perchè troppo spinta. Per evitare di rileggere da capo l’intero messaggio è possibile cancellare alla svelta intere frasi, come?

Tieni premuto il tasto “spazio” dopo aver posizionato il cursore accanto al periodo che vuoi eliminare e premi invio. La frase in questione si evidenzierà dopodiché premi il tasto “cancella” ed il gioco è fatto. Semplice vero?