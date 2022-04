Cosa non sappiamo su Alberto Angela, il noto conduttore conosciuto da tutti per le sue scoperte e il suo talento? Spunta un dettaglio

Paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore. Alberto Angela è conosciuto da tutti per essere il figlio di Piero Angela e per aver intrapreso lo stesso percorso del padre, tra ricerche e scoperte.

E’ uno degli autori di “SuperQuark”, “Quark speciale” e “Viaggio nel Cosmo”. Ha condotto insieme al padre “Ulisse- Il piacere della scoperta”, in onda dal 2000 su Rai3. Ha vissuto esperienze strepitose che lo hanno messo a dura prova. C’è un evento del passato che nessuno conosce, ecco cosa gli è successo qualche anno fa durante una scoperta.

Alberto Angela, un retroscena del passato che nessuno sa

Alberto Angela nel corso della sua professione si è trovato a vivere delle avventure uniche che porterà per sempre con sé. Tra queste quella in Antartide nel 1998. Andò alla scoperta di quei posti per realizzare alcuni servizi televisivi e proprio in quell’occasione si trovò insieme alla troupe a filmare a circa 30 gradi sotto lo zero.

Qualche anno prima per la trasmissione “Viaggio nel cosmo” del 1996 dedicata all’esplorazione spaziale, invece, lavorò ad un servizio galleggiando nell’aria in condizioni di assenza di gravità simulata, viaggiando a bordo di un A300 che utilizzano gli astronauti europei per addestrarsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il Volo. Chi è la “bonita brasileira” che ha fatto perdere la testa a Ignazio Boschetto? Pazzo di lei – FOTO

Nel 2002, durante un lavoro nel deserto del Sahara ai confini tra l’Algeria e il Niger, mentre era lì per realizzare un servizio di Ulisse – Il piacere della scoperta, fu vittima di un rapimento.

Oggi si sta dedicando in particolare alla stesura di alcuni libri. L’ultimo pubblicato è stato il secondo della trilogia L’inferno su Roma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il Volo, i tre artisti sono stati sostituiti: chi sono i nuovi cantanti

Impegno, curiosità, determinazione, eleganza e stile gli hanno fatto conquistare la fiducia e la stima dei telespettatori e del pubblico in generale che lo segue e supporta in ogni situazione. Infatti, è uno tra i più amati dagli italiani.