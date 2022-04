Alberto Matano, il conduttore perde le staffe: “Solo chiacchiere”

Dopo mesi, Alberto Matano rompe il silenzio e rivela cosa è successo realmente tra lui e la collega Federica Sciarelli

Alberto Matano e Federica Sciarelli sono due dei conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano, uno alla guida di “La Vita in diretta” e l’altra di “Chi l’ha visto?“.

Da qualche mese sono finiti al centro del mirino per una presunta lite tra i due che sta facendo molto discutere i telespettatori. A quanto pare la conduttrice di Rai 3 avrebbe accusato il suo collega di spettacolarizzare sul caso di Denise Pipitone.

Alberto Matano, la risposta al pubblico: tutta la verità

Dopo mesi, Alberto Matano ha rotto il silenzio riguardo alla questione e in un’intervista per il settimanale Chi, il conduttore di “La vita in diretta” avrebbe affermato: “Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c’è un rapporto di profonda stima e simpatia – poi ha aggiunto – Da quando sono passato dal TG1 alla guida de La vita in diretta leggo la qualunque”.

La Sciarelli, dal canto suo, non avrebbe ancora riportato nulla sulla vicenda che l’ha resa protagonista. Come è suo solito, preferisce restare in disparte e continuare il suo lavoro da vera professionista.

Entrambi sono all guida di due programmi storici della Rai e negli ultimi anni hanno ottenuto ottimi risultati, il numero di share e ascolti è sempre più alto e il pubblico ha molta fiducia in loro.

Alberto Matano con il suo modo di fare ha saputo in poco tempo conquistare la stima del pubblico che non perde occasione di seguirlo e supportarlo in ogni situazione.

“Grazie a questa squadra incredibile e grazie a voi che ci fate volare ogni giorno”. Ha scritto qualche giorno fa in un post su Instagram.

Anche Federica Sciarelli da quasi venti anni è alla conduzione di “Chi l’ha visto?” e con il suo talento riesce sempre a lasciare il segno e a riportare a galla anche i dettagli più intimi di una storia.