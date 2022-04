Alberto Matano non è riuscito a trattenersi durante la puntata de La vita in diretta in onda quest’oggi: il conduttore, a dir poco alteratosi, non le ha mandate a dire alle sue ospiti

Continua a far discutere quanto recentemente verificatosi presso il liceo Montale di Roma, che nelle scorse settimane è stato travolto da un vero e proprio scandalo. La preside dell’istituto Sabrina Quaresima è stata infatti accusata di aver avuto una relazione sentimentale con un suo alunno maggiorenne.

L’episodio, sviscerato dai maggiori quotidiani d’Italia e da tutte le emittenti televisive, ha inevitabilmente dato origine ad una valanga di polemiche. Tra coloro che hanno preso le parti della preside e coloro che, all’opposto, hanno sottolineato la totale inadeguatezza del suo comportamento, il dibattito non sembra affatto destinato a spegnersi presto.

Quest’oggi, durante l’appuntamento con La vita in diretta, Alberto Matano ne ha approfittato per discuterne con le proprie ospiti. Di fronte alle osservazioni di Simona Izzo e Barbara Alberti, tuttavia, il conduttore non ha potuto far a meno di replicare con toni alquanto concitati.

Alberto Matano incontenibile, arriva la dura stoccata alle ospiti: “io non la penso come voi”

Non accennano a diminuire le polemiche che riguardano quanto accaduto tra la preside Sabrina Quaresima ed un alunno maggiorenne del liceo Montale di Roma. Le conversazioni e i messaggi audio forniti dal giovane coinvolto – di cui non si conosce il nome – confermerebbero quella che, di fatto, sarebbe stata una breve e fugace relazione tra i due.

La preside dell’istituto, intervistata a più riprese, ha sempre smentito la frequentazione, accusando l’alunno in questione di essersi semplicemente voluto vantare con i suoi coetanei. Durante la puntata de La vita in diretta in onda oggi, Alberto Matano ne ha discusso animatamente con le ospiti Barbara Alberti e Simona Izzo.

Come entrambe le opinioniste non hanno mancato di sottolineare con toni piuttosto accesi, il comportamento del ragazzo sarebbe a dir poco inammissibile. “A 19 anni si è adulti, si può andare in guerra, ci si può sposare” – ha tuonato Simona Izzo, che non ha trovato alcuna giustificazione al comportamento del giovane – “Non capisco perché non sia mai intervenuto sull’argomento. Dov’è la sua voce?“.

Barbara Alberti, d’accordo in tutto e per tutto con la collega, ha sottolineato la scorrettezza delle azioni del giovane, il quale, pur essendo maggiorenne, non si starebbe assumendo le proprie responsabilità. “L’unica cosa che ha fatto è stata vantarsi con tutti“: questa la dura stoccata della giornalista, irremovibile sull’argomento.

Dopo aver lasciato parlare a lungo le proprie ospiti, Alberto Matano ha deciso di intervenire per esprimere un parere sulla questione. A differenza della Izzo e della Alberti, il padrone di casa è parso comprendere la posizione del ragazzo. “Pensiamo al fatto che sta vivendo un contesto scolastico in mezzo a tanti coetanei” – ha riflettuto Matano, per poi aggiungere – “Io non sono d’accordo con voi, credo anzi che per lui la situazione non sia affatto semplice“.

Una presa di posizione sicuramente controcorrente, quella del giornalista, che tuttavia non ha trovato il supporto delle colleghe in studio. Le opinioniste, infatti, hanno ribadito di essere totalmente a favore della preside, che non hanno mancato di difendere per tutta la durata della puntata.