La bellissima ex modella italiana Alessia Fabiani è un vero schianto nel suo ultimo IG post: si tratta di una foto in bianco e nero, che ha compiuto una strage di cuori in tutta Italia.

Alessia è tornata a far parlare di sé con un nuovo post da infarto: si tratta di un’immagine scattata durante un servizio fotografico senza colori.

Nella bio del post, la favolosa showgirl ha riportato una parte del testo della canzone “Cascare nei tuoi occhi” del cantante Ultimo. La didascalia si è conclusa con la seguente domanda: “Vi piacciono le canzoni di Ultimo?”.

Una cosa è certa: la Fabiani batte tutte a mani basse!

Nello scatto la bella influnecer posa seduta su una sedia, con una gamba piegata, la testa appoggiata alla mano destra, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto seria e provocante: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

Preparatevi a vedere il post più esplosivo che ci sia… Si ricorda che la visione è sconsigliata a chi soffre d’invidia!

Alessia Fabiani è una vera e propria bomba ad orologeria: la sua ultima FOTO ha fatto esplodere il web!

Non c’è alcun dubbio: Alessia è un trionfo di bellezza e sensualità…

Nell’immagine la Fabiani indossa un body bianco dallo scollo a U ed un paio di tronchetti col tacco: l’assenza di pantaloni ha mandato i fan al manicomio!

Nello scatto la fantastica quarantacinquenne sfoggia una pettinatura mossa ed un make-up impeccabile: il trucco comprende degli occhi intensi, una base viso luminosa ed un contouring ben sfumato… che spettacolo!

Il post è stato sommerso da una valanga di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Bugiardo chi non ha zoommato“; “Che classe e che bellezza!”; “Adoro questa foto” oppure “Spettacolare”.