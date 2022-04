Aurora Ramazzotti, quel banalissimo gesto d’amore che le ha cambiato la giornata: il racconto della figlia di Michelle Hunziker è commovente

Il periodo corrente è alquanto movimentato – a voler usare un eufemismo – per la famiglia di Aurora Ramazzotti. La bellissima modella, la cui vita starebbe procedendo nel migliore dei modi, non può far a meno di subire tutte le ripercussioni che il divorzio di Michelle sta portando con sé, gossip annessi.

Eppure, l’influencer 25enne continua a tener fede ai propri impegni con l’entusiasmo che non sembra mai abbandonarla. Nella mattinata di oggi, Aurora è partita in direzione di Gaeta per prendere parte al “Festival dei giovani”.

La giornata odierna, fin dalle prime ore, si è rivelata particolarmente speciale per la figlia di Eros e Michelle. La Ramazzotti, in maniera del tutto inaspettata, è stata infatti testimone di un dolcissimo gesto d’amore, che le avrebbe letteralmente riscaldato il cuore.

Aurora Ramazzotti, quel gesto d’amore che le ha cambiato la giornata: “basta davvero poco”

Una delle recenti Instagram stories della bellissima modella ci rivela un fatto a dir poco sorprendente, che sarebbe capitato ad Aurora proprio questa mattina. La Ramazzotti, come da lei stessa spiegato tramite la didascalia, si stava dirigendo verso il bar dell’Aeroporto di Napoli, con l’intenzione di prendere un caffè.

Riconosciuta da una sua ammiratrice, la figlia di Michelle Hunziker si è intrattenuta a conversare piacevolmente con lei, fin quando la donna non ha deciso di offrirle il caffè. Una gentilezza di poco conto, agli occhi dei più, ma che ha riempito di gioia il cuore di Aurora.

L’ammiratrice, che avrebbe voluto offrire all’influencer anche una sfogliatella, è stata ringraziata pubblicamente dalla conduttrice. “Piccoli gesti d’amore che possono davvero cambiare la giornata. Basta poco ed è sempre bello“: queste le parole con cui la Ramazzotti ha voluto elogiare il gesto della donna.

La giornata di Aurora, per sua stessa ammissione, sarebbe completamente cambiata a seguito di quell’incontro. Talvolta, sono proprio i piccoli gesti a fare la differenza nella nostra quotidianità, e a regalarci le emozioni più autentiche: una verità che la modella sembra aver appreso alla perfezione.