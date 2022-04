“Ballando con le stelle”, nella prossima edizione potrebbero cambiare le cose? Selvaggio Lucarelli potrebbe essere sostituita: i rumors

“Il cantante mascherato” di Milly Carlucci è appena terminato e secondo i ben informati, la regina di Rai 1 sarebbe già al lavoro per la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Ci sono ancora tanti mesi prima della messa in onda ma come sappiamo Milly è una professionista super precisa e vuole organizzare ogni cosa nei minimi dettagli.

Certamente il cast è l’aspetto che suscita maggiore attenzione tanto che c’è chi si propone già da ora. Nella prossima edizione di “Ballando con le stelle” però potrebbero esserci dei cambiamenti anche in giuria.

Selvaggia Lucarelli potrebbe abbandonare la squadra? Le voci corrono veloci e si vocifera già il nome di un’altra giornalista che potrebbe sostituirla.

“Ballando con le stelle”, lei potrebbe rivoluzionare tutto

“Ballando con le stelle” nonostante gli anni di onorata carriera continua ad attrarre. Non solo il pubblico a casa ma anche i personaggi dello spettacolo. Sono in molti quelli che vorrebbero parteciparvi. Tra questi c’è un nome che si è già fatto avanti.

Si tratta di Monica Marangoni che in una recente intervista a TvBlog ha ammesso che le piacerebbe molto partecipare al programma di Milly Carlucci, un sogno che porta avanti da tanto tempo. Permette di mettersi in gioco e di farsi conoscere, in maniera diversa, dal pubblico.

La giornalista dice di sentirsi adatta. Ed è bastata questa sua esternazione con i complimenti a Milly Carlucci che definisce la numero uno, per far serpreggiare tra le voci di corridoio la possibilità che Monica arrivi a “Ballando” non per forza come concorrente in gara.

Sul web, infatti, si legge che ci potrebbe essere la possibilità che Selvaggia Lucarelli possa abbandonare il team della giuria e così la Marangoni appare subito il personaggio più adatto a sostituirla. Un’opzione fattibile o solo una congettura?

I fan scalpitano già da ora. Monica la sua proposta l’ha fatta e spera che quest’anno la cosa per lei possa concretizzarsi. Milly avrà recepito il messaggio? E’ tutto da vedere.