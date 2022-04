Ambra Angiolini è una certezza per il successo di ogni film. Attrice di grande talento dalla semplicità innata, riesce a trasmettere emozioni in tutti i ruoli.

Tutto è iniziato grazie a “Non è la Rai” e da quel momento per Ambra, le porte del mondo della recitazione si sono spalancate, permettendole di fare una meravigliosa carriera. Il suo talento e la bravura che la contraddistingue, hanno fatto da garante ad un successo che non è tardato ad arrivare.

Sono tantissimi i film che al cinema hanno visto Ambra come protagonista, un’attrice che dimostra negli anni, quanto il sacrificio e la passione, premino sempre. Si parla di lei per i suoi progetti, ma come tutti i personaggi famosi, spesso non è semplice tenere fuori dai riflettori la propria vita privata. Poco tempo fa infatti, la fine della sua storia d’amore con Allegri, è diventata sui social argomento di conversazione e questo di sicuro non ha fatto piacere all’attrice. Ad ogni modo dalla figlia alle colleghe più care, non sono mancati post d’amore nei confronti di Ambra, una donna forte e coraggiosa, capace di superare qualsiasi momento difficile.

Ambra Angiolini tra le protagonisti delle “Fate Ignoranti”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni, momenti di felicità con Vittoria: impossibile non ridere – VIDEO

Dopo tanto lavoro arriva su Disney+ l’attesissima serie di Ferzan Ozpetek, ovvero “Le fate ignoranti”. Protagonista un cast di tantissimi attori molto famosi, tra cui Edoardo Scarpetta, Anna Ferzetti, Luca Argentero ed anche la bravissima Ambra Angiolini.

Durante la presentazione della serie e la conferenza stampa, Ambra è arrivata in tutto il suo splendore con un completo semplice ed elegante ed un sorriso che ha rassicurato tutti i fan riguardo il suo stato d’animo. La sua voglia di reagire e di dimostrare che ogni delusione va elaborata, affrontata e superata, dimostra che grande donna è e soprattutto quanto attraverso la sua più grande passione, ovvero il suo lavoro, si possa ritrovare la gioia ed il sorriso anche dopo alcuni eventi spiacevoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Stanno in piedi da sole” Shaila Gatta, la scollatura estrema a V convince il web, il VIDEO un po’ meno