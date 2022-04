Gianluca Grinoble de “Il Volo” fa un importante annuncio: l’inizio di una nuova era?

Momenti frenetici per i fans de “Il Volo” che si sono ritrovati davanti a questa notizia fornita da Gianluca Grinoble: un nuovo inizio?

“Il Volo”, il trio canoro formato da Gianluca Grinoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, in dieci anni di carriera sono riusciti a calcare tutti i palchi più prestigiosi del mondo e collaborando con artisti di fama internazionale. Nonostante la giovane età, i tre artisti vantano un curriculum pazzesco.

Tutti li vogliono, li acclamano. Vincitori nel 2015 al “Festival di Sanremo” con il brano “Grande amore” da sempre la loro agenda è fitta di impegni. Adesso è uno degli artisti Gianluca Ginoble a fare un annuncio sui social, sarà mica la fine di un’era? Le reazioni non tardano ad arrivare.

Il Volo, Gianluca Ginoble fa l’annuncio: reazioni da ogni angolo del mondo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ancora uno” Ilary Blasi e i suoi ritocchini: sarà un cambiamento troppo drastico?

L’ultimo post di Gianluca Ginoble non lascia dubbi. Lo stesso infatti avrebbe annunciato l’inizio del tour per celebrare i primi 10 anni: una serie di tappe in tutto il mondo del tour che si chiama “The Power of Belcanto” e annunciando come il ritorno arriverà prima di quanto si creda.

A corredo del post due foto suggestive e panoramiche che vedono i tre cantanti insieme come sempre, gli stessi infatti hanno fin da bambini degli ottimi rapporti, e pronti a lanciarsi in questo nuovo progetto. Sotto l’immenso affetto del pubblico. Le due foto infatti vede il trio sul palco circondati da musicisti e pieni di lucine, uno spettacolo altamente gratificante.

I commenti provengono da ogni angolo del mondo, dagli italiani che li aspettano chi a Verona o a Taormina, due punte opposte della penisola, a chi invece li attende dall’altra parte del mondo. Commenti di stima in italiano, inglese, spagnolo, la notizia non poteva che essere accolta con immenso calore ed eccitazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici”, Stash e Giulia Belmonte sorprendono tutti: “E poi arrivi tu…”

Giovani da sempre promettenti, sono delle vere e proprie eccellenze italiane: un motivo di orgoglio nazionale. Un esempio evidente di come la passione unita allo studio ed alla ricerca della perfezione può veramente far andare molto lontani. Ne sono una splendida dimostrazione.