Giulia Salemi, il messaggio che la modella ha postato sui social ha gettato i fan nel panico: ecco come vanno le cose con Pierpaolo Pretelli

Si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, e da allora le loro strade non si sono più divise. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, a distanza di un anno dall’inizio della relazione, sembrano ancora molto innamorati e sempre più convinti della scelta di condividere un percorso di vita insieme.

La modella, dal canto suo, ne ha fatta di strada dal giorno del suo ingresso in casa. Oltre ad essersi messa alla prova nelle vesti di conduttrice, la Salemi ha debuttato come speaker radiofonica di Radio Kiss Kiss solamente negli scorsi mesi.

Nonostante alla splendida Giulia non sembri mancare nulla, quest’ultima ha recentemente pubblicato un lungo sfogo sui social, tramite cui ha parlato ai fan di un malessere che si starebbe sempre più accentuando in lei. C’entra Pierpaolo Pretelli? La risposta della modella è più che esaustiva.

Giulia Salemi, problemi con Pierpaolo Pretelli? Arriva la verità: “sto iniziando a cedere”

Nella vita frenetica di Giulia Salemi non sembrerebbe esserci il minimo spazio per riposare. Proprio per questo motivo, approfittando di un lungo viaggio in treno che l’avrebbe portata verso Roma, la modella ha deciso di confidarsi con i suoi fan attraverso un lungo sfogo.

“Sono davvero ko, le mie pile iniziano a scaricarsi e il mio corpo a cedere“: questo l’esordio del messaggio della Salemi, pubblicato per mezzo delle stories. L’ex gieffina, senza mezzi termini, ha ammesso ai suoi fan di sentirsi a dir poco sovraccaricata di lavoro.

Tra continui spostamenti e tempistiche da rispettare alla lettera, Giulia ha manifestato agli utenti un impellente bisogno di prendersi cura di sé stessa. Non è mancata, infine, una puntualizzazione rispetto al rapporto con Pierpaolo Pretelli, su cui molti followers stavano iniziando ad interrogarsi.

“Non sto parlando di Pier, con il quale va tutto benissimo“, ha chiarito la modella, rassicurando i numerosissimi fan che sostengono la sua relazione. Indubbiamente, forte anche della presenza di Pierpaolo, la Salemi riuscirà a superare questo difficile momento.