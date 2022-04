Gratta e Vinci, quel banalissimo gesto che ha fatto vincere una cifra esorbitante ad una donna: potrebbe capitare davvero a tutti

Un episodio dai connotati surreali si è verificato lo scorso novembre dall’altra parte del mondo, in un supermercato di Tarzana (California). LaQuedra Edwards, protagonista di quello che potremmo a tutti gli effetti definire un vero “colpo di fortuna”, decide di investire 40 dollari nell’acquisto di un biglietto del Gratta e Vinci attraverso un distributore automatico.

Quanto accaduto successivamente ha portato LaQuedra a sperimentare due situazioni completamente opposte. Ad una fase iniziale di rabbia, infatti, ha fatto seguito la gioia più grande mai sperimentata dalla donna in tutta la sua vita.

In quel supermercato degli Stati Uniti, infatti, la vittoria che LaQuedra Edwards ha ottenuto fu interamente dovuta ad una banalissima casualità – o, come i più amano credere, al destino -. Scopriamo insieme i dettagli di questo avvenimento che ha davvero dell’incredibile.

Gratta e Vinci, quel gesto che le ha fatto vincere una cifra esorbitante: potrebbe capitare a tutti

Il Gratta e Vinci, si sa, è una tentazione a cui, il più delle volte, è praticamente impossibile resistere. Allettati dall’idea di poter stravolgere la propria vita semplicemente grattando un biglietto, i giocatori di tutto il mondo non mancano di tentare ripetutamente la fortuna, pur rimanendo nella stragrande maggioranza dei casi delusi.

Non è quanto accaduto a LaQuedra Edwards, che con i 40 dollari a sua disposizione è riuscita a guadagnare una cifra straordinaria, e tutto per una pura casualità. Nel momento in cui la donna, infatti, si è trovata sul punto di premere il tasto da lei desiderato, un passante l’ha accidentalmente urtata e costretta a schiacciare un altro pulsante.

“Mi ha urtata, non ha detto niente ed è semplicemente uscito dal supermercato“, aveva commentato la donna, che inizialmente si era risentita della maleducazione dell’uomo; salvo poi scoprire che, per merito suo, aveva vinto una somma strabiliante. Il biglietto che LaQuedra ha involontariamente acquistato, infatti, conteneva l’esorbitante cifra di 10 milioni di dollari.

“Per tutto il tempo ho continuato a pensare che non potesse essere vero“, aveva spiegato la fortunata, che ancora oggi non si capacita di come quel banalissimo gesto sia riuscito a renderla milionaria.