Il Volo. Chi è la “bonita brasileira” che ha fatto perdere la testa a Ignazio Boschetto? Pazzo di lei – FOTO

Il Volo. I tre giovani tenori fanno battere il cuore di milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Ignazio Boschetto, però, ha occhi solo per lei: chi è la ragazza che ha saputo conquistarlo?

Mai come in questo periodo storico la musica italiana sta spopolando a livello internazionale, portando alla ribalta artisti di altissimo profilo. La veterana Laura Pausini ha sbancato lo scorso anno ai Golden Globe e ha ricevuto una candidatura agli Oscar per “Io sì (Seen)”, prima canzone nella nostra lingua ad avere tale riconoscimento.

I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest e sono tra le rock band più osannate dai giovani di tutto il mondo. Come non citare anche Il Volo: i tre giovani tenori sono entrati nella top ten della classifica statunitense Billboard 200, hanno vinto sei Wind Music Awards, sono stati nominati due volte ai prestigiosi Latin Grammy Awards e tre volte ai World Music Awards. Rappresentano un vero e proprio fenomeno, un orgoglio per l’Italia intera. Travolti dall’amore di milioni di fan, hanno una vita sentimentale intensa.

Il Volo: Ignazio Boschetto non ha occhi che per la sua bella Ana Paula Guedes

I tre membri de Il Volo sono stati ospiti recentemente negli studi televisivi di Mediaset durante il talk show pomeridiano “Verissimo”. Incalzati da Silvia Toffanin hanno parlato della loro sfera più privata.

Gianluca Ginoble fa coppia fissa con l’affascinante modella Eleonora Venturini. Piero Barone sarebbe attualmente single, tuttavia si vocifera abbia avuto una relazione con Valentina Allegri, figlia dell’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Pare abbia avuto un flirt anche con Veronica Ruggeri, inviata e conduttrice de “Le Iene”.

Cosa dire, invece, di Ignazio Boschetto? Anche lui è innamoratissimo. La sua compagna è la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes.

La loro storia d’amore è iniziata in modo inusuale, durante il primo periodo di quarantena nel 2020. “È stato strano perché siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci a videochiamarci” – ha raccontato il cantante classe 1994.

“Alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla” – ha proseguito – “Non ci conosciamo al cento per cento, ma siamo molto innamorati ed è bello vivere le cose così”.

Cosa ne pansano i suoi compagni d’avventura? “I ragazzi l’hanno conosciuta; è davvero una bellissima persona”.

Ana Paula Guedes ha 27 anni, laureata in ingegneria civile, coreografa e insegnante di danza, divenuta celebre nel suo paese grazie alla versione brasiliana di “Ballando con le stelle”. Molto attiva su Instagram, ha al momento circa 452mila follower. Pubblica poche foto con Ignazio Boschetto ma ormai il loro amore non è più un segreto.