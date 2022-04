Ilary Blasi è finita nel mirino a seguito di un pesante segreto emerso dopo anni: la conduttrice è protagonista di un imbroglio clamoroso legato agli inizi della sua carriera.

Dopo le movimentate settimane appena trascorse, Ilary Blasi è finita per l’ennesima volta al centro dell’attenzione. Superati i rumors sulla crisi con Totti, la conduttrice ha catalizzato i riflettori in merito a un segreto legato all’epoca in cui era ancora una ragazzina.

40 anni di Roma, showgirl e presentatrice, ha conosciuto il grande successo rivestendo i panni di “Letterina” a “Passa Parola”. Da allora a oggi ha fatto molto strada, diventando una delle conduttrici più amate del Bel Paese, guidando format de il calibro de “L’Isola dei Famosi”, “Grande Fratello” e “Le Iene”.

Anno dopo anno è inoltre finita al centro delle cronache rosa per la sua storia con l’ex calciatore Francesco Totti, cui è legata in matrimonio dal 2005 e con cui ha dato alla luce i figli Isabel, Cristian e Chanel.

Superata la tempesta mediatica che ha visto protagonista la coppia, con continue fughe di notizie relative alla presunta fine delle loro nozze e possibili tradimenti, arriva un nuovo pesante retroscena sulla vita della conduttrice.

Ilary Blasi: pesante imbroglio, emerge la verità

Intervista ai microfoni della Fagnani nel format “Le Belve”, Ilary Blasi si è raccontata a cuore aperto.

Ripercorsa la sua carriera è emersa una situazione controversa che la vede protagonista. La presentatrice ha infatti sottolineato come il suo voto di maturità abbia tratto in inganno. Il suo 60 infatti non equivaleva al punteggio massimo, in quanto ormai era entrato già in vigore il 100 come votazione più alta.

“Ho lasciato il dubbio erano gli anni che c’era stato il cambiamento sul massimo del voto. Ci ho giocato senza specificare, ho fatto il minimo indispensabile”, la confessione della moglie di Totti dopo anni.

Se lo studio non era nelle sue corde, fin da giovane aveva le idee chiare sul suo futuro: il suo desiderio più grande era la conduzione. Passando da un provino all’altro, ha concretizzato il suo sogno diventando oggi una tra le più famosi presentatrici italiane.