Maria Chiara Giannetta ha lasciato tutti senza fiato con una rivelazione clamorosa. Si tratta di un retroscena da brivido avvenuto sul set in cui è coinvolto Terence Hill.

29 anni, foggiana e dal talento incredibile. Anno dopo anno Maria Chiara Giannetta si è affermata nel mondo dello spettacolo distinguendo in innumerevoli film e fiction di successo. Da “Bianca” a “Don Matteo“, ha collezionato innumerevoli traguardi.

Presunta compagna dell’attore Maurizio Lastrico, anche se negli ultimi giorni è emersa una possibile storia con lo sceneggiatore Davide Marengo, ha catturato l’attenzione di recente non solo per la sua vita sentimentale, ma anche per quella professionale.

In particolare una rivelazione clamorosa su Terence Hill ha lasciato tutti di stucco. Colleghi sul set di “Don Matteo”, dove lei interpreta i panni del capitano Anna Olivieri e lui del famosissimo parroco investigatore, proprio in merito all’attore la 29enne si è lasciata andare a una confessione sbalorditiva.

Maria Chiara Giannetta su Terence: rivelazioni sbalorditive

Nell’ambito di un’intervista rilasciata al settimanale Vero Tv, Maria Chiara si è sbottonata in merito a Terence Hill. 83 anni, l’attore di recente ha stupito tutti con il suo addio a “Don Matteo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La felicità siete voi” Michela Quattrociocche, una nuova versione di lei

Protagonista dell’amata fiction da ben 22 anni, al suo posto subentrerà Raul Bova per la prossima stagione che vestirà i panni del parroco Bondini, senza cambi di registro del copione.

È proprio in merito a questo addio che l’attrice pugliese si è lasciata andare confessando come non sia stata presente sul set durante l’ultima scena girata da Terence, nel suo grande sollievo.

“Non sono molto brava e a mio agio con gli addii”, le parole di Maria Chiara. Nonostante questo non si è tirata indietro nel contattarlo personalmente per salutarlo. Nei suoi confronti è infatti molto riconoscente, visto il grande affetto che le ha dimostrato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >Amadeus e Giovanna, il retroscena piccante sul loro primo appuntamento

Hill in diverse occasioni si è complimentato con l’attrice per il suo talento, sia a seguito dell’uscita di “Bianca”, serie che l’ha vista protagonista, sia quando ha calcato il palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022.