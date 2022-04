Nota azienda italiana pronta ad assumere 1000 lavoratori: come ed entro quando candidarsi

La nota società italiana Engineering annuncia 1000 assunzioni entro il 2022: entro quando e in quali modalità inviare la propria candidatura

Non accenna ad arrestarsi l’espansione di Engineering, la nota società italiana creatasi nel 1980 e che si occupa di fornire servizi di trasformazione digitale. Dopo le 381 assunzioni realizzate nei primi mesi del 2022, l’azienda si prepara a far spazio ad altri 1000 candidati da assumere entro l’anno in corso.

Engineering, che sta divulgando la notizia attraverso il proprio sito web, sarebbe alla ricerca di profili professionali di ogni genere, che spaziano da esperti in cybersicurezza fino a giovani laureati da formare da zero. Scopriamo insieme come ed entro quando inviare la propria candidatura.

L’azienda italiana Engineering pronta ad assumere 1000 lavoratori: come ed entro quando candidarsi

L’azienda italiana specializzata nel settore dei servizi informatici ha dichiarato l’intenzione di assumere ben 1000 lavoratori entro l’anno. Gli interessati, che troveranno tutte le istruzioni per la candidatura nella sezione “Lavora con noi” del sito web, hanno a disposizione una vasta gamma di profili professionali a cui tentare di accedere.

Engineering, infatti, sarebbe alla ricerca di figure da inserire all’interno dei più svariati ambiti. Le competenze richieste agli interessati concernono settori quali la finanza, l’industria, la sanità e la pubblica amministrazione.

Non solo professionisti che abbiano avuto esperienze pregresse nel settore, dunque, ma anche giovani laureati che la società si impegnerà a formare mediante uno specifico percorso di inserimento e formazione. Ovviamente, tra i candidati si ricercano in maniera particolare esperti in cybersicurezza, che si ritroveranno ad operare per Cybertech – azienda che Engineering ha recentemente acquistato e che si occupa di prevenzione e gestione di attacchi informatici -.

Dopo i 381 ingressi realizzati nei primi mesi del 2022, la società si impegnerà dunque a concludere le nuove assunzioni entro la fine dell’anno. I candidati, in ultimo, avranno la possibilità di essere smistati nelle varie sedi dell’azienda, sia in Italia che all’estero.

Engineering possiede infatti sedi in Belgio, Spagna, Germania, e oltreoceano in Argentina, Brasile e Stati Uniti. Le possibilità di trovare lavoro sono dunque molteplici e alquanto variegate.