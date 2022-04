“Un’operazione pesante” Al Bano preoccupa i fans: la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Cattive notizie per Al Bano, l’amatissimo cantante che lascia sul suo profilo social l’annuncio. I fans faticano a crederci.

Al Bano, il cantante di Cellino San Marco certamente non ha bisogno di presentazioni. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla musica, vantando una lunghissima carriera ma nonostante ciò riuscire ad emozionarsi ed emozionare, ieri come oggi. Lo testimoniano i numerosissimi sostenitori dell’artista che lo seguono in giro per il mondo.

Spesso ospite nei programmi più rinomati, sia in Rai che sulle reti Mediaset, Al Bano è certamente apprezzato anche per la sua capacità innata di dire sempre quello che pensa, che sia una notizia bella che brutta. Proprio in queste ore l’artista ha allarmato il web fornendo un’informazione che ha generato tristezza in rete.

Al Bano parla dell’operazione pesante, l’annuncio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ancora uno” Ilary Blasi e i suoi ritocchini: sarà un cambiamento troppo drastico?

La notizia è stata data con un post sulla sua pagina Instagram, un video di quasi un minuto e mezzo dove il cantante comunica che il 20 maggio è stato annullato il concerto a Sofia, una data a cui tiene particolarmente visto che è il suo compleanno e ci teneva a festeggiarlo con questo incredibile show.

La causa dello slittamento del concerto a novembre dipende dalle condizioni di salute della ex moglie, Romina Power. L’attrice infatti si è dovuta sottoporre ad un’operazione abbastanza pesante ammette lo stesso e che le costerà 4-5 mesi di terapia per riprendersi. Ecco perché con rammarico ha dovuto posticipare l’evento musicale. Ma di Al Bano conosciamo la sua tempra e non ci stupisce quando ammette sempre nello stesso video di avere fame di musica e vuole salire sui palchi di tutto il mondo portando le sue hit di successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici”, Stash e Giulia Belmonte sorprendono tutti: “E poi arrivi tu…”

Il Covid ha molto penalizzato la musica, solo di recente si parla di un pizzico di normalità. Cosa dobbiamo aspettarci quindi? Un cantante super carico e pronto ad infiammare a suon di acuti i concerti. I suoi seguaci hanno raccolto con calore questa informazione, consapevoli che la salute è la cosa più importante, i fans della coppia artistica attenderanno con forte trepidazione.