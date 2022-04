La scorsa notte a Palermo, un ragazzo di 21 anni, padre di due figli piccoli, è morto scontrandosi con il suo scooter con un Suv ad un incrocio. Sul posto i soccorsi e la Polizia Municipale.

È un ragazzo di soli 21 anni la vittima dell’incidente verificatosi la scorsa notte a Palermo. Il giovane era alla guida di uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’auto. Un impatto molto violento che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Sul luogo dello schianto sono arrivati i sanitari e gli agenti della Polizia Locale. Per il 21enne non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Palermo, scontro frontale ad un incrocio tra scooter e Suv: muore padre di soli 21 anni

Tragedia la scorsa notte, tra giovedì 7 e venerdì 8 aprile, a Palermo, dove un ragazzo ha perso la vita in uno scontro frontale. L’incidente, come riportano i colleghi del sito Palermo Today, è avvenuto all’incrocio tra via Li Bassi e via Nicastro, nella zona del Villaggio Santa Rosalia.

La vittima, Giuseppe Carista, di 21 anni, era a bordo del suo scooter, un Piaggio Free 50 che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantato frontalmente con un Audi Q3.

Subito dopo l’impatto, sul posto è arrivata un’ambulanza con a bordo lo staff medico del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare lo scooterista, ma era ormai troppo tardi: alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte. Non si conoscono le condizioni di salute della persona alla guida del Suv.

Intervenuti anche gli agenti della sezione antinfortunistica della Polizia Municipale del capoluogo siciliano che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica del tragico sinistro costato la vita al 21enne che, riporta la redazione di Palermo Today, lascia la moglie e due figli piccoli.

Tanti i messaggi di cordoglio per i familiari di Giuseppe, apparsi sui social nelle ultime ore una volta diffusasi la notizia.