“Pechino Express 9” infortunio sul set, Costantino Della Gherardesca abbondona il programma: arriva lui

Brutto infortunio per il conduttore, come riporta Dagospia nelle prossime puntate dell’adventure game ci sarà un colpo di scena per il pubblico a casa.

Lo storico conduttore di 8 edizioni del programma si è dovuto fermare ai box di gara per via di un brutto infortunio alla gamba avvenuto nel corso delle registrazioni del game show che quest’anno si sta svolgendo in Turchia (“Pechino Express – La rotta dei sultani”).

La sua squadra di viaggiatori però non è stata lasciata sola, infatti la produzione ha dovuto trovare in pochissimo tempo un degno sostituto di Costantino Della Gherardesca che conoscesse già le dinamiche di gioco senza portare troppi cambiamenti alla struttura già impostata dal suo mattatore ora in panchina.

La notizia, fino a ieri ancora molto confusa, è stata però confermata poche ore prima della messa in onda della puntata di ieri. Artefice Dagospia, tramite un comunicato firmato dal giornalista Giuseppe Candela. Vediamo chi ha preso il posto di Costantino.

Costantino Della Gherardesca in panchina, al suo posto il wedding planner più famoso

L’adventure game ha come nuova guida il wedding planner italiano più famoso, nonché ex concorrente nel programma assieme alla sua assistente Carolina Giannuzzi.

Si tratta di Enzo Miccio che già conosce molto bene i meccanismi di “Pechino Express”, classificandosi nella scorsa stagione secondo dietro le collegiali. La scelta di Sky di arruolarlo ha dipeso molto soprattutto da questo aspetto e dalla sua incredibile capacità di leader che ha dimostrato nel gioco ma che adotta anche nel suo lavoro come organizzatore di eventi.

Non c’è ancora stata una comunicazione ufficiale da parte di Miccio che però ieri sera è apparso a suo agio super sorridente accanto ai viaggiatori. I telespettatori sono dispiaciuti per tale cambio di guardia ma sul web moltissimi altri si stanno già scatenando perché è molta la voglia di capire come Miccio può davvero svoltare al conduzione e dare un nuovo imprinting al programma.