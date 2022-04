“L’hanno fatta fuori”. Roberta Morise eliminata da “L’Isola dei famosi”: la sua reazione sorprende tutti – FOTO

Roberta Morise. La conduttrice televisiva ed ex modella è stata un’agguerrita concorrente dell’attuale edizione de “L’Isola dei famosi”. Come ha reagito alla sua eliminazione

Una delle protagoniste più energiche della sedicesima edizione de “L’Isola dei famosi” è stata senza dubbio la conduttrice Roberta Morise.

Classe 1986, cresciuta tra le province di Cosenza e Crotone, ha iniziato la sua carriera conquistando il primo barlume di notorietà grazie al rinomato concorso di “Miss Italia”. Partecipò nel 2004 piazzandosi al quinto posto (vinse la torinese Cristina Chiabotto). Per la Morise si spalancarono le porte dello show business prendendo parte a una serie di programmi capitanati sempre dal presentatore toscano Carlo Conti. Prima è stata la volta de “I raccomandati”, poi lo ha affinacato nella trasmissione “L’anno che verrà”. Successivamente ha ricoperto il ruolo di valletta ne “L’eredità” ed è stata presenza fissa de “I migliori anni”.

Roberta Morise: la fine della storia con Carlo Conti e l’avventura a “L’Isola dei famosi”

Oltre a una proficua collaborazione lavorativa, tra Roberta Morise e Carlo Conti scoppiò una passione travolgente, conclusasi nel 2011. I due hanno preso strade separate. Il presentatore toscano è oggi felicemente sposato con la costumista Francesca Vaccaro ed è padre del piccolo Matteo.

Roberta Morise, invece, ha una relazione con il giovane imprenditore Giulio Fratini, inserito da Forbes nella classifica dei 100 talenti under 30 più promettenti e figlio del fondatore del brand Rifle.

A quanto pare, la storia con Carlo Conti è terminata a causa delle differenza d’età che intercorre tra i due, circa 25 anni. “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figliache la passione piano piano è sfumata” – ha dichiarato la presentatrice calabrese.

Roberta Morise è stata recentemente sugli schermi di Mediaset nei panni di concorrente del reality di sopravvivenza “L’Isola dei famosi”. Purtroppo, la sua avventura è già conclusa. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni a Playa Sgamada, non è riuscita a nascondere il suo risentimento verso Lory Del Santo: “Lory ha fatto pensare alle mie spalle che ci fosse del feeling con altra gente, ha detto tante cavolate… lei gioca bene, io non so giocare”.

Poi l’accusa di attivarsi solo davanti alle telecamere: “Non sa vivere la vera essenza dell’isola. Dorme e basta, sa stare solo in tenda. Non fa gruppo nè alcun tipo di attività se non nel momento della lucina rossa accesa”.

Sul suo profilo Instagram la sua eliminazione viene segnalata con questa frase di conforto: “Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno”.

Piovono i commenti, alcuni spiacevoli: “L’hanno fatta fuori”, “Antipatica!”, “Si è accanita senza motivo contro una persona più grande e ha continuato alla Sgamada esageratamente. Si è resa molto antipatica…e CIAONE, a casa”.