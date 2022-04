“Stanno in piedi da sole” Shaila Gatta, la scollatura estrema a V convince il web, il VIDEO un po’ meno

Continua l’avventura di Shaila Gatta sui social con video divertenti e audaci: la scollatura estrema convince il web.

“Velina indimenticabile”, la definiscono così sui social Shaila Gatta, la ballerina che ha raccolto tantissima popolarità grazie alla sua partecipazione a “Striscia la Notizia”. Adesso che non fa più parte del cast del tg satirico di Antonio Ricci, la Gatta continua a farsi sentire (e soprattutto vedere) su Instagram, alle prese con tantissimi progetti.

Testimonial per numerosi brand, protagonista di recente di alcune foto bollenti scattate in costume in luoghi suggestivi, dove la sua bellezza fungeva da cornice a delle foto che faranno sognare ancora per tanto tempo. La sua esperienza nel mondo fitness la rende perfetta per la promozione di prodotti afferenti quel settore.

Shaila Gatta, scollatura senza fine: i sospiri sono inevitabili

