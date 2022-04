Cade dal balcone di casa: morta una donna dopo un volo nel vuoto

Una donna è morta questa mattina a Trieste dopo essere caduta dal balcone di casa, al quarto piano di un palazzo nel rione di San Giovanni. Indaga la polizia.

È caduta dal balcone della sua abitazione finendo al suolo dopo un volo di diversi metri. È morta così una donna di 65 anni questa mattina a Trieste, nel rione di San Giovanni. Dopo il drammatico episodio, sono arrivati sul posto i medici del 118 che hanno potuto solo dichiarare la morte della 65enne.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia accorsi sul posto. Si ipotizza possa essersi trattato di un incidente mentre la vittima svolgeva dei lavori domestici.

Trieste, precipita dal balcone di casa: morta una donna di 65 anni dopo un volo di diversi metri

Una donna di 65 anni, di cui ancora non è stata diffusa l’identità, è morta dopo essere caduta dal balcone di casa, un appartamento sito nel rione di San Giovanni a Trieste. La tragedia questa mattina, venerdì 8 aprile, intorno alle 8.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: Leonardo muore a soli 19 anni

La vittima, secondo quanto riporta la redazione de Il Piccolo, sarebbe precipitata dal quarto piano del condominio di viale Sanzio 13 finendo al suolo dopo un volo di parecchi metri. Un impatto che non le ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento dei soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per la 65enne. I medici del 118 hanno provato a rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incastrato in un macchinario della ditta: muore operaio di 49 anni

Presso il palazzo sono arrivate anche le volanti della polizia del capoluogo friulano che hanno avviato le indagini. L’ipotesi più accreditata, riferiscono i colleghi de Il Piccolo, è quella secondo la quale la donna sia caduta mentre effettuava alcuni lavori domestici in balcone, forse pulendo i vetri. Ad avvalorare la tesi il fatto che la vittima è stata ritrovata con indosso un paio di guanti in lattice, quelli che comunemente si usano per le faccende di casa.