La magnifica fashion blogger italiana Valentina Ferragni ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una tripletta di foto da urlo.

La sorella minore della nota influencer Chiara Ferragni ha dato il meglio di sé nell’ultimo post, condiviso sul suo profilo di Instagram: gli scatti sono diventati virali dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione.

Non c’è alcun dubbio: la bellezza magnetica di Valentina tiene tutti incollati allo schermo!

Nelle immagini la meravigliosa ventinovenne indossa una particolare borsetta Fendi lilla e gialla ed un aderente vestitino variopinto a collo alto: l’abito presenta una lunghezza quasi inguinale e risalta le sue curve da sbandata.

Il focus degli utenti è tutto concentrato sul suo fisico pazzesco: gli zoom si sono sprecati!

Siete curiosi di vedere il post più chiacchierato dell’anno? Reggetevi forte, perché resterete senza parole!

Valentina Ferragni incanta il web: la FOTO è già virale ovunque. Un fan scrive: “Wow che colori… stupenda!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Aurora Ramazzotti, quel gesto d’amore che le ha cambiato la giornata: “Basta davvero poco”

Nel primo scatto del post, Valentina viene immortalata a trequarti, con lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un sorriso accennato sulle labbra: resisterle è impossibile!

Nella seconda immagine, invece, la Ferragni posa in piedi, con il braccio destro disteso lungo il fianco ed il sinistro piegato: mai vista tanta bellezza tutta insieme…

Nella terza ed ultima foto, infine, vediamo la bellissima influencer con la testa leggermente inclinata ed un’espressione piuttosto sorridente: Valentina sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Bella come il sole“; “Wow ma sei una meraviglia!”; “Un angelo” oppure “Wow che colori… stupenda!“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Si chiamerà…”, Aurora Ramazzotti e la gravidanza: imprevista rivelazione scuote il web

Una cosa è certa: la Ferragni sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata… il post ha compiuto il giro del web in pochissimo tempo!