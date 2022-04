“Che femmina”, Arisa buonanotte di fuoco: il primo piano incanta, labbra tutte da baciare – FOTO

L’artista genovese ha incantato ancora una volta i suoi follower con un selfie incredibile, esplode di piacere e regala grandi emozioni.

Si tratta di una delle nostre artiste italiane che meglio gioca con il suo look. Arisa negli anni ci ha abituato ai cambiamenti, di stile, di look, di capelli e di peso. Non è mai uguale a se stessa, sempre in costante divenire alla ricerca di una sua più aggiornata versione che racchiude la personalità che in quel momento desidera esternare.

Recentemente non solo l’intensa amicizia con Vito Coppola ma anche gli estenuanti allenamenti in palestra ne hanno plasmato una figura più luminosa e seducente, come possiamo vedere nell’ultima foto selfie che lei stessa ha pubblicato ieri sera per dare la buonanotte ai suoi numerosi follower Instagram. Vediamo questo scatto da brividi…

Arisa seduce con una buonanotte esplosiva, che labbra!

