“Beautiful”, l’album dei ricordi: come è iniziata tra Brooke e Deacon?

Beautiful, Deacon è tornato a Los Angeles. Ma vi ricordate come è iniziata la sua storia con Brooke?

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo come è iniziata la breve (e tormentata) storia d’amore tra Brooke e Deacon. Al tempo lui era ancora sposato con Bridget.

I tempi d’oro di Beautiful: Brooke e Deacon tradiscono Bridget

La storia tra Deacon e Brooke cominciò poco dopo il matrimonio tra lui e Bridget. Deacon aveva sposato la giovane Forrester per fare un torto alla famiglia di lei ed approfittare della loro eredità. Non convinta della sua buona fede, Brooke decise di andare a fargli visita. L’incontro tra i due tuttavia culminò in una lunga ed intensa conversazione e poi in un bacio, finché non finirono a letto insieme. Il risveglio il giorno successivo traumatizzò Brooke, che decise di prendere direttamente un aspettativa dal lavoro e lasciare Los Angeles. Passarono alcune settimane e infine Deacon decise di raggiungerla per chiarire la situazione. I due si incontrarono in hotel e qui lo Sharpe rivelò alla Logan di amarla e di essere pronto a scappare con lei. Brooke gli disse di amarlo a sua volta ma di non poter fare questo a sua figlia. Proprio mentre stavano parlando, una cameriera bussò alla porta per dare a Brooke le vitamine prenatali che aveva richiesto. Deacon scoprì così che Brooke era incinta ed il bambino (anzi, la bambina!) era suo.

Volete sapere come è andata a finire la storia? Continuate a seguire la nostra rubrica!