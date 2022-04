Benessere a tavola, hummus di ceci: caratteristiche, ricetta e proprietà

Alimento semplice da preparare, l’hummus di ceci è una ricca fonte di proprietà benefiche per l’organismo: scopriamo le sue proprietà.

Per preparare l’hummus di ceci bastano pochi ingredienti; ma che cos’è l’hummus? Piatto di tendenza, l’hummus è una salsa a base di ceci e tahina, spesso arricchita con pepe, paprika o semi di sesamo e aromatizzata con olio di oliva, cumino e succo di limone, nonché prezzemolo. La ricetta è davvero semplice e alla portata di tutti. Per servire a tavola 700 grammi di hummus bastano:

500 grammi di ceci precotti

70 grammi salsa Tahina

Un cucchiaio di olio d’oliva

Metà succo di limone

Uno spicchio d’aglio (facoltativo)

Sale (facoltativo)

Un pizzico di cumino

acqua (quanto basta per raggiungere la giusta consistenza della salsa)

Questa è la ricetta semplice, ma puoi arricchirla e renderla più gustosa con qualche deliziosa aggiunta, basta scegliere la giusta combinazione tra questi ingredienti:

paprika dolce o peperoncino

prezzemolo

pepe nero

semi di sesamo

Il composto va tritato o frullato (si consiglia un frullatore o un mortaio). Una volta raggiunta la consistenza desiderata con l’aiuto dell’acqua, l’hummus è pronto per essere servito.

La combinazione vincente da non dimenticare per un hummus delizioso: ceci decorticati (per i più pazienti togliere le pellicine ai ceci precotti può fare la differenza in termini di consistenza dell’impasto; tahina (la salsa al sesamo donerà morbidezza e aromi al vostro impasto); acqua fredda o ghiaccio (renderà l’impasto dell’hummus più liscio); spezie (non dimenticarle per stupire il palato di tutti con vere esplosione organolettiche: le più consigliate sono il cumino e la paprika dolce).

Hummus a tavola: proprietà e benefici per il corpo

Prima di gustare l’hummus, scopriamo insieme le sue proprietà benefiche principali: