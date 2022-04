Cagliari-Juventus le pagelle e il tabellino della partita tra la squadra di Walter Mazzarri e quella di Max Allegri.

L’anticipo di questo sabato delle ore 20:45 vede contrapposte due squadre che hanno sicuramente deluso le aspettative: il Cagliari è nel bel mezzo della lotta per non retrocedere (nonostante una rosa molto forte) mentre la Juventus non è mai stata in lotta per il campionato. I bianconeri, dopo un avvio shock, sono prepotentemente rientrati in zona Champions League: la Roma, attualmente quinta, sembra però pericolosa.

Nel primo tempo, la squadra sarda passa in vantaggio con Joao Pedro dopo appena dieci minuti di gioco. La risposta bianconera arriva quasi al duplice fischio: de Ligt aggiusta le cose realizzando il gol del pareggio. Nella seconda frazione, la squadra di Allegri ci prova in ogni modo ma sbaglia colossali occasioni da gol. Al minuto 75, Vlahovic sfrutta al meglio una grande giocata di Dybala e batte Cragno regalando il vantaggio ai suoi. Finisce 1 a 2: vittoria preziosissima per la squadra di Torino che blinda il suo quarto posto. La Roma non si è ancora arresa e sta vivendo un ottimo momento di forma in campionato. I ragazzi di Mourinho venderanno cara la pelle fino a quando la matematica lo consentirà. Per quanto riguarda la lotta scudetto, la sconfitta con l’Inter ha probabilmente estromesso i bianconeri. Dybala e compagni credevano nell’impresa e stavano inanellando una striscia di risultati impressionante. L’immeritato KO all’Allianz Stadium ha spezzato le ali alla formazione di Allegri: una cosa però è certa. Nulla è già scritto: le prossime settimane saranno super intense.

Cagliari-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6.5; Altare 6, Lovato 5.5, Carboni 6; Bellanova 6, Marin 6.5, Deiola 6, Dalbert 5.5, Lykogiannis 6; Joao Pedro 6.5, Pavoletti 5.5 (Pereiro 5.5). All.: Mazzarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6, de Ligt 7, Chiellini 6, Pellegrini 6.5; Cuadrado 6, Arthur 6, Zakaria 6.5, Rabiot 5.5; Dybala 6.5 (Kean s.v), Vlahovic 7. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi

Reti: Joao Pedro, de Ligt, Vlahovic