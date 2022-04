Carrefour, addio al grande supermercato: al suo posto il nuovo marchio

Il centro commerciale “Le Sorgenti”, situato a Frosinone in Via Armando Vona – 20, ha annunciato la notizia…

Carrefour, la catena di supermercati e ipermercati francese fondata ad Annecy nel 1959 (nonché il quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio nel mondo, in termini di reddito e vendite, e il secondo a livello europeo, dopo la tedesca Schwarz Gruppe), ha lasciato il posto a IperDem.

Il marchio Dem è un consorzio di distribuzione della città di Roma e provincia, che fa parte del Gruppo Gros, Gruppo Romano Supermercati: ogni giorno accoglie oltre 15.000 clienti in 361 giorni all’anno, nei loro 18 punti vendita.

Per il Carrefour, situato all’interno della struttura sullo stradone Asi, il 27 marzo è stato l’ultimo giorno di attività: il supermercato oggi ha le serrande abbassate per via dei lavori in corso, finalizzati ad aprire un nuovo ipermercato.

Centro commerciale “Le Sorgenti”: quando riaprirà il nuovo ipermercato? Scopriamo insieme tutti i dettagli…

Il Centro commerciale le Sorgenti è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con oltre 50 negozi presenti in galleria, tra i quali troviamo anche ristoranti e cinema…

Il nuovo ipermercato dell’IperDem sarà operativo nel giro di qualche settimana: manca veramente poco alla nuova apertura!

I mezzi pubblici per poterlo raggiungere sono i seguenti: Linea C, Linea B e Linea 21.

L’edificio è super funzionale: si tratta di un grande spazio, per scegliere tutto ciò di cui si ha bisogno. E’ una struttura moderna e tutta da scoprire: un’area innovativa che permette ad ogni fascia di clientela di acquistare con comodità, convenienza e relax.

L’ambiente è costituito da vasti locali e si articola su due livelli comodamente collegati fra loro, grazie a moderne scale e tappeti mobili e ad ampi ascensori: è stato visitato da oltre 40.000.000 di persone, confermandosi il più importante e innovativo polo commerciale del territorio.