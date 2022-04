Federica Nargi ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi divina. Tra la mise e la posa in fan non sanno dove guardare: subito è un boom di like e complimenti.

Curve mozzafiato e fascino irresistibile. Federica Nargi è tornata a far battere i cuori, mostrandosi incredibile per l’ennesima volta con uno scatto da infarto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

4 milioni di follower, il suo feed è una raccolta di scatti mozzafiato accumunati dalla sua bellezza. L’ex velina di “Striscia la Notizia”, compagna del calciatore Mati, ha conquistato tutti anno dopo con le forme mozzafiato, i suoi occhioni e i lineamenti angelici.

Nata 32 anni fa a Roma, si è affermata nel mondo dello spettacolo come modella, conduttrice e showgirl. Mamma di due splendide figlie, è tornata a lasciare senza fiato mostrandosi divina nel suo ultimo post condiviso sulla sua gallery da sogno: subito si è scatenato un delirio di commenti.

Federica Nargi fa sognare: tripudio di curve, fan nel delirio

Per vedere l’ultimo scatto della Nargi, vai su Successivo