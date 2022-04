Cristiana Capotondi finisce la serata “in bianco”: alla première conquista i cuori, reggiseno non pervenuto – FOTO

L’attrice ieri sera era a Milano per la prima del nuovo film di Özpetek in cui ha preso parte, magnifica in tailleur firmato Alberta Ferretti.

Ieri sera c’è stata la presentazione dell’anteprima della nuova serie targata Disney Plus che verrà trasmessa in tv dal 13 aprile prossimo. Presenti alla serata di gala tutti gli attori principali di questa attesissima fiction che si sono riuniti alla sede milanese della Campari.

All’appello Luca Argentero, Eduardo Scarpetta, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Serra Yilmaz e naturalmente Cristiana Capotondi che si è presentata vestita da capo a piedi con un tailleur firmato Alberta Ferretti.

Un angelo bianco che ha ripreso le tendenze moda di questa primavera-estate 2022 e che moltissime altre colleghe artiste, showgirl e conduttrici hanno già sfoggiato in vari red carpet. Vediamo meglio il look scelto e commentiamolo insieme.

Cristiana Capotondi un angelo bianco sceso in terra, magnifica alla prima

Solo una giacca dalla foggia maschile con tripla abbottonatura frontale e una sorta di pettorina che le copriva le spalle magre. Pantaloni in tinta sempre color bianco ottico cascanti a palazzo che ben delineavano la sua silhouette magra. Reggiseno non pervenuto sotto la giacca over che ha invece fatto intravvedere le sue forme nude.

Cristiana è stata una degna modella per il brand Ferretti, con la sua aurea mistica evidenziata dalla carnagione diafana che la faceva apparire giovanissima e fragile nonostante l’età non più giovanissima. L’attrice classe 1980, volto noto con il film “Come tu mi vuoi”, oggi entra a piedi pari dentro la grande famiglia di Ferzan Özpetek.

“Le fate ignoranti” è diventato famoso nel 2001 con il suo film cult del 2001, ma dal 13 aprile è anche serie Disney Plus in otto episodi prodotti da Tilde Corsi. Un vero successo per l’attrice e dirigente sportiva che qui, come possiamo vedere dalle anteprime disponibili suo web, ha dimostrato grande partecipazione scenica e professionalità recitativa come poche.

Moltissimi i suoi fan a contare le ore per la messa in onda, le congratulazioni a margine del post pubblicato dalla Capotondi in cui annuncia la première hanno emozionato e scaldato il cuore. L’attesa però sta per finire, tra quattro giorni la serie sarà visibile per tutti gli affezionati del film e dei vari attori protagonisti.