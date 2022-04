“Detto Fatto” è andato in scena lasciando i fan senza fiato con colpi di scena inaspettati. Arriva una confessione clamorosa da parte di Bianca Guaccero.

Con un totale di più di 1550 puntate, “Detto Fatto” è tornato sugli schermi con il consueto appuntamento. Presenti all’appello la conduttrice Bianca Guaccero, alla guida del format dal 2018 subentrando a Caterina Balivo, e tutta la sua cricca composta da Carla Gozzi e Jonathan Kashanian al suo fianco durante le puntate.

Tra tutorial, siparietti, focus dedicati a noti volti dello spettacolo, il format è molto amato. Dopo i rumors su una possibile conclusione del programma, in onda dal 2013, arriva di recente una grande notizia: sono stati raggiunti ottimi ascolti, con uno share al 4.4%, e non manca un caloroso ringraziamento da parte della presentatrice.

Durante la puntata odierna, venerdì 8 aprile, a stupire un colpo di scena che vede protagonista Bianca: la conduttrice non ha resistito al fascino di un personaggio in studio.

“Detto Fatto”, Bianca Guaccero si lascia andare: non resiste al fascino di lui

“Sei proprio bello”, le parole di Bianca Guaccero in studio durante la puntata di “Detto Fatto”. Parole con cui si è lasciata andare esprimendo come sia rimasta incantata da un pilastro del format: si tratta di Jonathan.

Il complimento della conduttrice arriva nell’ambito di un tutorial in cui l’opinionista ha messo in atto un tutorial relativo a come si mettono i foulard, messo in scena a seguito dalle vicende recenti legate alla moglie di Will Smith la cui alopecia ha scatenato una pesante controversia alla notte degli Oscar. Una battuta del presentatore sulla mancanza di capelli ha fatto salire il marito sul palco per poi colpirlo, lasciando il mondo intero senza fiato.

Negli studi del format è stato messo in atto questo tutorial per mostrare come mettere il foulard sul capo e l’opinionista ha illustrato la sua tecnica: con il copricapo è risultato molto affascinante, tanto che la Guaccero n’è rimasta incantata.