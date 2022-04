Discount ha aperto in città, la reazione dei clienti: indirizzo e dettagli

Grande apertura del nuovo supermercato totalmente innovativo. Una formula unica che porta tanto entusiasmo tra i cittadini.

E’ arrivato un nuovo punto vendita Action, il discount no food internazionale. Si tratta di una catena di supermercato di origine olandese che vende prodotti a basso costo, non alimentari oppure a lunga conservazione.

Action dal 2012 ha più di 1000 negozi e impiega oltre 38.000 dipendenti. Vende oltre 1500 prodotti al costo inferiore di un euro.

La nuova apertura risale al 10 marzo e a distanza di un mese tutta la popolazione che ha potuto servirsi nel megastore, ha reagito molto bene.

Si tratta di una superfice di 800 mq e resta aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 20:00 mentre la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00.

Il discount propone 6000 prodotti di oltre 350 marchi brandizzati ”Action” e oltre 70 a marchio. Le categorie che vende sono: articoli per la casa e lo sport, decorazione, biancheria, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, cancelleria, abbigliamento, multimedia, giardinaggio e fai da te, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici.

Tutte le aperture sono organizzate dal management locale in collaborazione con la sede centrale che si trova direttamente in Olanda.

Ecco dove ha aperto ‘Action’

Il nuovo punto vendita ha aperto a Novara, più precisamente in Corso XXIII Marzo, si tratta dell’ottava apertura in Italia, la quinta solamente in Piemonte: ha debuttato a Torino nell’aprile del 2020 per poi seguire con le aperture di Vercelli, Carmagnola e Asti.

Il negozio di Novara sarà gestito da uno store manager con un team di 20 persone.

Philippe Levisse, il general manager di Action Italia ha esordito a proposito di questa nuova apertura: “Siamo molto felici di continuare la nostra crescita in Italia”.

Per poi proseguire: “Abbiamo ricevuto un caloroso benvenuto da parte della clientela che ha visitato i nostri punti vendita e ha avuto modo di apprezzare i prezzi bassi e il vasto assortimento”.

E ancora: “La formula unica di Action sta guadagnando sempre maggiore popolarità sul mercato”.

Una cosa, per Philippe Levisse, è certa: “L’entusiasmo dei clienti italiani conferma le nostre ambizioni e dimostra il successo della nostra offerta: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova a prezzi contenuti”.