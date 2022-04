Francesco Renga è un’artista con tantissimi fan che lo acclamano ad ogni concerto. Le sue canzoni, ricevono sempre grandi successi in radio e durante le ospitate televisive.

La sua musica ha come chiave una melodia romantica e delicata, i suoi testi hanno spesso un messaggio d’amore pieno di parole dolci e passionali, per questo una canzone di Renga è un perfetto regalo da fare alla propria amata.

Il pubblico ha sempre negli anni imparato a conoscere Renga attraverso la sua musica, l’unico biglietto da visita che il cantante preferisce mettere in mostra. Ma nonostante l’impegno nel tenere privata la sua vita personale, la sua storia d’amore con l’attrice Ambra Angiolini ha fatto molto chiacchierare il web ed i giornali. Francesco e Ambra si sono amati per molti anni e da questa unione sono nati due splendidi bambini, una femmina ed un maschietto. Dopo un periodo complicato per la coppia, è arrivata una notizia che ha rattristato tutti i fan: il cantante e l’attrice hanno deciso di separarsi, generando di sicuro un dolore anche per i figli che da quel momento, hanno visto i genitori in case separate e con nuove vite.

Francesco Renga mostra l’amore suo più grande

Francesco è molto presente sui social ed il suo profilo Instagram è sempre zeppo di video caricati. Uno degli ultimi, lo ritrae insieme a sua figlia Jolanda mentre si divertono in giro per casa. “É tornata la mia Jolanda, questo è il risultato”, ha scritto il cantante e da quelle parole traspare tutta la gioia nel vedere la figlia a casa.

Renga al momento si dedica alla sua musica, parte attiva delle sue giornate, ma l’amore per i figli è qualcosa che rende vivo la sua vita. Nonostante la relazione finita con Ambra, i due mantengono rapporti civili proprio per il bene dei loro bambini che meritano di avere due genitori felici e sereni.

